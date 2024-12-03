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▲台中市某國小發出公文，指是警方認定已經通報，雙方必須到警局製作筆錄。（圖／讀者提供，2024.12.04）

台中市議員李中爆料小學生被抓到派出所做筆錄，事發24小時後，警察為什麼將孩子從校園帶走，竟出現3種版本！警方表示老師在學校堅持提告，才請雙方到派出所製作筆錄、做完筆錄後又說不告；校方則指警方到校後表示已通報，必須製作筆錄，家長也表示會到警局會合。家長則以3千多字公開信怒斥校方說謊，指學務主任打電話告知孩子突然要被帶上警車，請家長直接到派出所。警察局長李文章和教育局長蔣偉民，表示將儘速調查清楚。台中市爆發警察接到老師電話報案，到學校將小學生帶到派出所製作筆錄，引起全國譁然，警方於11月接獲市議員李中反映，迅速將兩名員警申誡處分。但今天校方發出公文，指「教師為維護自身權益報警，學生於警方到場後進行道歉。學生道歉後，教師明確向警方表示不對學生提告」，但「警方認定已經通報，依程序必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄，學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。」但警方昨表示，因老師堅持提告，員警無奈下將兩人請到派出所製作筆錄，老師做完筆錄後表示不提告。針對員警未有家長陪同下帶走孩子，已經祭出處分。針對警方和校方說法有嚴重出入，警察局長李文章表示，已經責成所屬盡速調查。孩子媽媽則透過市議員李中發出3千多字的公開信，表示原本計畫下午請假到學校，親自帶孩子向老師道歉，「沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已經報警」、「9點06分主任再度來電告知，孩子突然要被帶上警車，請我們直接到派出所去處理」、「老師做完筆錄就離開，留下孩子獨自在警局等爸爸，已經緊張到把雙手指頭都摳到流血」。媽媽表示，完全不清楚過程的校長，事後不僅強調「我不希望我的學校變成偵查庭」，還情緒失控用力拍桌，「但我們依照孩子的意願選擇原諒，只因為學務主任在那次事件中展現出高度的責任感與同理心」。感謝學務主任主動承擔，迅速處理事情的善後，甚至細心地向孩子解釋事情的來龍去脈，讓孩子能夠釋懷。以下為家長公開信節錄內容3月26日，我們接到學校主任的電話，得知孩子在學校與老師發生衝突。我們當下非常重視，立即在電話中向老師道歉，並關心老師的狀況，老師回應「沒事！」跟老師道歉，老師回應「收到！」，讓我們稍感寬心。然而，當孩子回家後，他主動向我們說明事情經過，並脫下上衣讓我們看到他身上的傷痕與疼痛處。他清楚地模擬著與老師肢體上的衝突如何發生，被老師用雙手將上下半身折成90度，過度疼痛下意識揮動手中的樂樂棒打到老師大腿，之後老師將他從他後方整個抱起，雙腳離地，邊拖邊帶至輔導室。我們發現，這些情況與主任所描述的內容不完全一致，於是拍下照片，並立即將孩子的情況回報給主任，希望獲得進一步的說明與協助。3月27日一早，我們便與主任聯繫，希望他協助處理孩子向老師道歉的事。我們也特別要求，孩子道歉後需要向主任領受懲罰。事實上，孩子因為這件事情，當晚輾轉難眠，直到清晨四點才稍微入睡。後來他告訴我們，他不明白為什麼老師抓傷他（身上確實有傷痕，也提到胸口疼痛），但爸爸仍堅持要他去向老師道歉。即使他將身上的傷痕給爸爸看，爸爸仍斥責說：「你在跟我裝可憐嗎? 你打了老師還有臉在這邊跟我裝可憐，去道歉！」我們原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。雖然我們認為老師在處理方式上可能有改進的空間，但我們還是選擇讓孩子完全承擔這次的錯誤和責任。然而，沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已經報警。主任和我當時都認為，這頂多是訓斥孩子一下，主任也承諾會在旁照顧孩子，有任何情況會立即通知我們。結果在9點06分，主任再度來電告知，孩子突然要被帶上警車，請我們直接到派出所去處理。我們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。到了警局後，原以為孩子又與老師發生衝突，原以為老師會在警局幫助爸爸釐清到底發生了甚麼事?結果，老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，結果才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。我們內心充滿疑惑，為什麼會發展到這種地步？下午原本計畫好的道歉，這時也不知該如何進行了。由於孩子仍表示身體疼痛，我們當天帶他去看了醫生，並驗了傷。我和爸爸原本以為事情到此為止，我們了解孩子的狀況，也能體諒老師的辛勞。因此決定不再追究。然而，到了5月，我們突然收到了法院的傳票，讓我們感到非常困惑。為什麼會有傳票？如果事情進展到這一步，是不是應該仔細了解清楚整個事情的經過？我們不明白為什麼會走到這一步。（文字省略）113年10月21日國小發文說明認定不當管教事件不成立，說明老師報警是個人行為，因此不適用學校內部處理學生行為的程序。例如，按照學校內部規定，針對學生的處理（如報警）通常需要先經過導師或輔導室提供意見，並且提交給學生獎懲委員會或相關委員會討論並決議後才能進行。但因為這次的報警行為被視為老師的個人決定，所以這些規定並不適用。（文字省略）我們始終相信，教育不僅僅是知識的傳授，更是價值觀的引導。當孩子犯錯時，他們需要的是大人用正確的方式教導，而不是一味地將問題推給司法機關。這樣的觀念落差，讓我們對學校的立場和責任感到困惑。尤其又是在孩子道歉的時候，直接報警。這件事情我們必須好好的了解，更提醒我們有必要重新檢視和釐清我們的教育觀念。如果我們的觀念真的有誤，我們願意反思並承擔應有的責任。我們從來沒有干涉老師如何管教孩子，因為我們始終相信，學校的教育專業和師長的判斷能為孩子帶來正面的影響。然而，正因為這份信任，我們竟然完全沒有察覺，孩子在學校早已經被自己的導師霸凌了一段時間。我們當時的震驚與自責無以言表，孩子所承受的痛苦，是我們作為父母最深的遺憾。（文字省略）如果教育的標準是——老師可以在校園內自由報警，並請警察帶走孩子去警局作筆錄；如果孩子犯錯，或即使已經道歉，但因老師的不滿意就可以直接報警處理——那麼，若這一切真的是正當且合理的，我們願意誠摯地道歉，並認錯接受指正。我們已經強迫自己的孩子做到勇於承認錯誤、勇於負責，即使他內心不理解、甚至覺得委屈，我們依然要求他勇敢承擔他錯誤的部分。然而，我們不禁/要問，那些被稱為「師長」的大人們呢？是否也能同樣做到？作為孩子的榜樣，師長是否能坦然面對自己的疏失？是否能誠實承擔自己應有的責任？當一個孩子因為師長的行為被帶到警局、進入司法程序，甚至承受身心壓力時，師長是否曾停下來反思，這樣的處理方式是否妥當？是否真正符合教育的本質？孩子天真地相信大人會教他們分辨是非，但當我們強迫孩子道歉、承擔錯誤時，孩子心裡一定也會疑惑：那些理應示範責任與誠實的師長，為什麼可以推卸責任，甚至冷漠以對？教育不是單向的訓誡，而是彼此成長的過程。如果我們對孩子有如此嚴苛的要求，那麼師長們是否也應該以同樣的標準要求自己？我們的孩子需要的，不僅僅是一句「你錯了」，更需要看到那些教育者以真誠和勇氣，告訴他們：「我也會承擔責任，因為這是對的。」