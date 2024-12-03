隨著寒冷的冬季逐漸逼近，台灣的流浪動物也面臨著更加嚴峻的生存挑戰—尤其是對於食物的需求更為迫切。為了幫助這些弱勢毛孩度過寒冬，國內水族寵物業者「魚中魚」於11月28日至12月31日期間，發起「年末愛很大，助浪呷飽飽」為主題的募糧活動，號召全台民眾共同關心並幫助浪浪們度過這個艱難的季節。
為了確保這些物資能夠直達最需要的地方，魚中魚今年與艾澌克、竣百等知名飼料代理商協辦募糧，募集的犬貓糧食將透過ARTT台灣動物緊急救援小組精確分配給全台200間弱勢貓狗園區，幫助3萬隻無家可歸的毛孩們安然度過寒冬。
今年，從最初的嘗試，到現在成為全台灣最具影響力的動物公益活動之一。魚中魚公益募糧活動舉辦至今已為待援貓狗募集了超過25萬罐的「救命糧」。
「年末愛很大，助浪呷飽飽」活動的意義不僅僅在於為弱勢貓狗募集糧食，更希望喚起大家對生命的關注與愛護。魚中魚想讓更多人意識到流浪動物所面臨的困境，並鼓勵民眾以更多元的方式參與公益。
為了呼籲更多愛心人士共襄盛舉，今年「魚中魚」特別推出了愛心紀念禮，包括手機支架、茄芷杯袋等實用又具紀念意義的小禮物，作為對捐贈者的感謝與回饋。每一位捐糧者，不僅是浪浪們的聖誕老人，更是愛心傳遞的見證人，邀請大家一起伸出援手，幫助全台浪浪們溫飽過冬。
詳情請查詢魚中魚官網
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今年，從最初的嘗試，到現在成為全台灣最具影響力的動物公益活動之一。魚中魚公益募糧活動舉辦至今已為待援貓狗募集了超過25萬罐的「救命糧」。
「年末愛很大，助浪呷飽飽」活動的意義不僅僅在於為弱勢貓狗募集糧食，更希望喚起大家對生命的關注與愛護。魚中魚想讓更多人意識到流浪動物所面臨的困境，並鼓勵民眾以更多元的方式參與公益。
為了呼籲更多愛心人士共襄盛舉，今年「魚中魚」特別推出了愛心紀念禮，包括手機支架、茄芷杯袋等實用又具紀念意義的小禮物，作為對捐贈者的感謝與回饋。每一位捐糧者，不僅是浪浪們的聖誕老人，更是愛心傳遞的見證人，邀請大家一起伸出援手，幫助全台浪浪們溫飽過冬。
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