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▲吳春城進一步表示，在謝宜容冰山一角事件底下，進一步看到的都是「權貴」、民進黨執政因為不信任所以大量起用自己人，用人文化充滿了政治性。（圖／民眾黨提供）

台灣民眾黨立委吳春城3日在「反霸凌護勞權大遊行」行前記者會上怒斥民進黨以「征服者」心態在統治國家及看待公務人員，更是以「主子」心態自居，視公務人員為「僕人」，才會以高高在上的姿態逼迫下屬下跪道歉，吳春城強調，36萬的公務員大軍是國家的棟樑，都是通過高、普考的優秀人才，絕對不容許被民進黨如此踐踏。民進黨執政進入第九年，但公務單位霸凌事件卻層出不窮，甚至標榜維護勞工權益的勞動部，竟爆發勞發署北區分署前分署長長期霸凌下署，導致下署在辦公室尋短的事件，民眾黨將在12月7日號召包括公務人員在內的各行各業民眾，一同走上街頭，發出心中的怒吼。民眾黨3日在勞動部大門前舉行「反霸凌護勞權大遊行」行前記者會，痛斥民進黨執政下的勞權竟然是如此地被踐踏，立法院黨團副總召吳春城指出，謝宜容（前勞發署北區分署長）事件只是冰山一角，整個民進黨政府到底出了什麼問題？原因就在於，民進黨以「征服者」心態在統治國家、征服者認為公務人員大都是黨國體制培養出來的，甚至把公務人員當成是不同國的人，不可信任的外人。民進黨對待人民也是一樣，只有將投票給民進黨的40％當成是自己人，其他60％全都是親中賣台的人，民進黨就是這樣地分裂人民、分裂公務人員。吳春城進一步表示，在謝宜容冰山一角事件底下，進一步看到的都是「權貴」、民進黨執政因為不信任所以大量起用自己人，用人文化充滿了政治性，不是政治正確就是裙帶關係，漸漸形成權貴小圈圈，而公務人員在他們的眼中就是僕人，主管竟會逼迫下屬下跪道歉（高雄市衛生局心衛中心主管），就是這種「主子對待僕人」的心態使然，也導致我們的公務體系變得唯唯諾諾，「大臣持祿而好諛，小臣畏罪而結舌」的官場文化。吳春城話鋒一轉指出，連大法官也是一樣，現在立法院要審查大法官被提名人資格，結果民眾黨依法發給問卷，但是這個最基本的動作，被提名的大法官竟然沒有一個人敢回答問卷，為什麼？因為都在「看上面的眼色」，要等上面點頭了他們才敢填寫問卷，這樣的人如何能當大法官？吳春城批判說，大法官可以否決國會決議，可以判處人民死生，權力通天。竟然連填問卷都要「看上面的眼色」! 這樣品格層次的人，堪任大法官嗎 ?為什麼他們會如此懼怕民進黨？因為當前的環境，想當民進黨的官，就必須看民進黨臉色，唯有政治正確才足以生存，也正因為如此，導致國家政策充滿政治考量，而非專業考量，貪瀆、不法事件也都被掩蓋，難見天日。整體的氛圍如此，久而久之養成了民進黨自認為是「主子」的心態，否則怎麼敢霸凌公務人員？公務人員都是通過高、普考的優秀人才，但現在高、普考的報考率竟然剩下以前的一半，為什麼？因為大家都知道，民進黨執政下擔任公務人員是非常痛苦的一件事情。吳春城表示，36萬公務人員大軍是國家的棟樑，不容許被民進黨如此踐踏，台灣民眾黨要當公務人員的靠山，要讓長期被踐踏、壓抑在心裡的不滿情緒全都爆發出來，大家可以放心，在野黨一定可以保護大家，呼籲大家12月7日一起站出來，一同把心中的怒氣吼出來。