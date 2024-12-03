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▲實習生舒華（左一）努力融入「艾嘉食堂」。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲舒華（右）意外很有做雞蛋糕的天份，擺盤卻有王大陸的真傳。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲「艾嘉食堂」職員們要舒華（右一）邀(G)I-DLE全員來蘇梅島支援。（圖／泰坦星文創影視提供）

《艾嘉食堂》第9集實習生舒華正式上工，一開始就出包不斷，讓她緊張到妝全都掉光，不僅如此，她頂世界級韓團(G)I-DLE光環，在當地攬客卻沒被認出來，讓她當場心碎，餐廳其他職員甚至要她留下來幫忙，找(G)I-DLE成員來蘇梅島支援，太過天馬行空的幻想讓王大陸直接道歉：「對不起各位，我錯了！」舒華個性害羞卻依然非常努力的跟客人互動，但第一次接受點餐就遇到難題，先是漏點銀耳湯，接著又發現當天沒有開賣該品項，只好再跟客人溝通改點其他餐點，上菜時又誤會客人想要索取沾醬，一連串小失誤，加上蘇梅島的高溫，讓她緊張的直冒汗，才上工一下就快變素顏，直說：「早知道不要化妝了！」夕陽西下，「艾嘉食堂」前的沙灘滿是來欣賞美景的遊客，舒華見狀嘗試主動前往攬客，頂著(G)I-DLE「門面」光環，舒華被小女孩認出要求拍照，小女孩卻說不出她的名字，讓舒華好心碎，但舒華依舊親切與她合影。為了拍攝《艾嘉食堂》事先練習許多英文對話，舒華終於有機會好好展現，沒想到最終還是得靠韓文救駕，當她遇上來自韓國的遊客，除了大秀韓文之外，還自信詢問對方是否知道自己是誰，結果又讓她再度心碎，但可愛的舒華依舊成功以自身魅力，將韓國遊客帶到《艾嘉食堂》，讓苦等客人的職員們相當振奮。舒華在王大陸的指導下試做雞蛋糕，廚房內的職員們紛紛等著看，沒想到舒華每次做的雞蛋糕都超完美，已經做了8天依舊常常做失敗的王大陸只能尷尬笑說：「你們都是我教的好嗎！」店經理楊祐寧讓舒華自由發揮雞蛋糕擺盤，舒華竟得到王大陸的真傳，也是以「藝術創作」的方式在擺盤，客人看到也忍不住客氣詢問：「請問這是歪掉的愛心嗎？」讓舒華好想躲起來。結束忙碌的一天，職員們回到宿舍開起營業會議，王大陸提早畢業又成為眾矢之的，提早離開的理由是為了當伴郎，更是讓大夥吐槽到不行，柯佳嬿斷言王大陸在參加婚宴時可能會職業病發、嫌棄出餐速度，張艾嘉則突發奇想：「叫你朋友來蘇梅島結婚，婚宴就辦在『艾嘉食堂』！」 正當眾人熱烈討論如何接待5百位婚宴賓客之時，舒華在旁邊安靜坐著也中槍，最終計畫竟變成舒華留下幫忙，並邀請(G)I-DLE全員來蘇梅島支援。《艾嘉食堂》第9集12月7日本週六晚間8點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間10點上線，華視主頻則於隔週六晚間8點播出。