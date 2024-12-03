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威京集團主席沈慶京因涉京華城弊案，被羈押2個多月；根據《鏡週刊》今（3）日報導，沈慶京嗜賭成性，外傳他在澳門積欠60億元賭債，賭博時彷彿在學電影《賭神》中的橋段，讓旁人看了不禁私下戲稱他是「賭豬」。《鏡週刊》報導指出，有知情人士表示，沈慶京的輸贏極大，每次到澳門賭場，一換就是2百萬港幣籌碼；沈在牌桌上賭到就算睡著，也不肯回飯店，打牌時總是菸不離手，經常還沒抽完就再點另一根。《鏡週刊》報導表示，沈慶京賭博時最愛瞇牌，有時旁人已看到他手上的點數，他還是不斷地瞇，一瞇就好幾分鐘，甚至還用嘴巴拼命對著樸克牌吹氣，想把不要的點數吹掉，或用腳頂牌桌，把想要的牌頂出來，彷彿在學電影《賭神》中的橋段，讓旁人看了不禁私下戲稱他是「賭豬」。《鏡週刊》報導指出，知情人士表示，沈慶京賭債不少，外傳他在澳門積欠60億元賭債，連一手打造的陶朱隱園豪宅都成了抵押品，據傳他為了彌補財務缺口，曾向澳門知名賭場太陽城集團主席周焯華（綽號洗米華）調頭寸，也與藝人澎恰恰的金主「鱸鰻」林秉文有折合約9.5億元新台幣的本票糾紛，在京華城案爆發後，檢廉也要一併清查相關金流。