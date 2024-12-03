「台灣英雄IN台南」 遊行超夯！為感謝中華隊好手們，在世界12強棒球賽奪下冠軍，寫下台灣棒壇的歷史新頁，台南市政府今（3）日在台南舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動。活動邀請統一獅隊的總教練林岳平，以及代表中華隊參賽的陳傑憲、潘傑楷等獅隊球員，一同參與遊行活動，除了起始現場人潮眾多外，透過直播畫面也能清晰看見，遊行沿途湧現眾多球迷，夾道為台灣英雄們歡呼。
路邊出現大量人潮 總教練大餅超嗨
本場遊行活動大約從16:00開始，由台南市政府旁的南島路口出發，沿途經永華路、夏林路、健康路，最後抵達台南市立棒球場，於台南棒球場大門口紅地毯星光大道進入台南棒球場，並在隨後舉辦「臺灣棒球英雄球星見面會」。
參加成員包含總教練「大餅」林岳平、首席教練高志綱，以及獅隊球員「台灣隊長」陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、防護員余婉綾、訓練員吳瑀政。
從遊行起始點開始，就有眾多台南民眾到場應援，沿途經過不少企業或教育機構，包含：台南高商、南英商工等學校，門口前都擠滿大量師生，夾道為統一獅隊的球員們歡呼，總教練林岳平也活潑地和民眾互動，展現相當親民的一面。在遊行的終點，即台南棒球場，也早已擠滿大量球迷，席地而坐等待「臺灣棒球英雄球星見面會」開始。
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本場遊行活動大約從16:00開始，由台南市政府旁的南島路口出發，沿途經永華路、夏林路、健康路，最後抵達台南市立棒球場，於台南棒球場大門口紅地毯星光大道進入台南棒球場，並在隨後舉辦「臺灣棒球英雄球星見面會」。
參加成員包含總教練「大餅」林岳平、首席教練高志綱，以及獅隊球員「台灣隊長」陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、防護員余婉綾、訓練員吳瑀政。
從遊行起始點開始，就有眾多台南民眾到場應援，沿途經過不少企業或教育機構，包含：台南高商、南英商工等學校，門口前都擠滿大量師生，夾道為統一獅隊的球員們歡呼，總教練林岳平也活潑地和民眾互動，展現相當親民的一面。在遊行的終點，即台南棒球場，也早已擠滿大量球迷，席地而坐等待「臺灣棒球英雄球星見面會」開始。
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