「台灣英雄IN台南」 遊行超夯！為感謝中華隊好手們，在世界12強棒球賽奪下冠軍，寫下台灣棒壇的歷史新頁，台南市政府今（3）日在台南舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動。活動邀請統一獅隊的總教練林岳平，以及代表中華隊參賽的陳傑憲、潘傑楷等獅隊球員，一同參與遊行活動，除了起始現場人潮眾多外，透過直播畫面也能清晰看見，遊行沿途湧現眾多球迷，夾道為台灣英雄們歡呼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路邊出現大量人潮　總教練大餅超嗨

本場遊行活動大約從16:00開始，由台南市政府旁的南島路口出發，沿途經永華路、夏林路、健康路，最後抵達台南市立棒球場，於台南棒球場大門口紅地毯星光大道進入台南棒球場，並在隨後舉辦「臺灣棒球英雄球星見面會」。

參加成員包含總教練「大餅」林岳平、首席教練高志綱，以及獅隊球員「台灣隊長」陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、防護員余婉綾、訓練員吳瑀政。

▲台南市政府在今（3）日舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，遊行途中，台南商工前擠滿師生為台灣英雄們歡呼。（圖／翻攝自統一獅官方YouTube頻道）
▲台南市政府在今（3）日舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，遊行途中，台南商工前擠滿師生為台灣英雄們歡呼。（圖／翻攝自統一獅官方YouTube頻道）
從遊行起始點開始，就有眾多台南民眾到場應援，沿途經過不少企業或教育機構，包含：台南高商、南英商工等學校，門口前都擠滿大量師生，夾道為統一獅隊的球員們歡呼，總教練林岳平也活潑地和民眾互動，展現相當親民的一面。在遊行的終點，即台南棒球場，也早已擠滿大量球迷，席地而坐等待「臺灣棒球英雄球星見面會」開始。

▲台南市政府在今（3）日舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，車隊抵達的終點台南棒球場時，早已擠滿大量球迷，席地而坐等待「臺灣棒球英雄球星見面會」開始。（圖／翻攝自統一獅官方YouTube頻道）
▲台南市政府在今（3）日舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，車隊抵達的終點台南棒球場時，早已擠滿大量球迷，席地而坐等待「臺灣棒球英雄球星見面會」開始。（圖／翻攝自統一獅官方YouTube頻道）

更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。

12強賽／目睹中華隊奪冠！王威晨「缺席」曝心境：若在現場我會哭

12強賽／大聯盟球星無法參賽！中華隊史上首冠「含金量」掀起熱議

12強／日本隊幕後推手來自台灣　余聖傑獲日各界讚許：滿滿的感謝

不只棒球12強封王！台灣1週「狂掃10面金牌」　眾嗨翻：台灣尚勇

關鍵字