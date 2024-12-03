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《網路溫度計》昨日公布11月卓內閣閣員排行，其中聲量最高為勞動部前部長何佩珊，而好感度則是最低，並提及何佩珊受下屬霸凌案牽連，上任僅186天即閃辭，成為勞動部最短命部長。對此何佩珊今（3）日發出聲明表示，對於該新聞內容，均為未經證實虛假訊息謠言，警告即刻將其報導撤下，包括閣員聲量統計，「否則將以妨礙名譽提告」。《網路溫度計》昨日11月卓內閣閣員排行，其中聲量最高為勞動部前部長何佩珊，而好感度則是最低，內文提及「勞動部前部長何佩珊野百合世代出身，年輕時參與農運、工運等社會運動，進入體制後成為民進黨團總召柯建銘國會幕僚，且一待就是20年，期間曾兼任民進黨政策會副執行長，因此嫻熟政策，尤其協調能力備受肯定」。該篇新聞另提到，「新政府看重何佩珊長年關注勞動權益、出色溝通協調能力，延攬擔任勞動部長，然而何佩珊受下屬霸凌案牽連，上任僅186天即閃辭，成為勞動部最短命部長。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員，疑遭受北分署長謝宜容職場霸凌，導致該名人員在辦公室輕生，震驚社會。經過調查，勞動部認定謝宜容的確有咆嘯、侮辱等行為，但無法證明直接對死者職場霸凌，原先僅決議將謝宜容調職，不料引爆民眾怒火，才改將謝宜容停職。不少網友批評，『台灣最好欺負的是勞工』、『部長哭哭啼啼，罵2天就受不了』」。對此何佩珊發出聲明指出，自己已非卓內閣閣員，《網路溫度計》所統計，關於北分署同仁輕生案網路大數據內容，均為未經證實虛假訊息謠言，且該案尚未經司法檢調釐清案情，警告《網路溫度計》即刻將所有關於該案與自己報導一律撤下，包含本次閣員聲量統計，「否則將以妨礙名譽提告」。《網路溫度計》回應，針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據，該結果反映網路公開討論之趨勢與聲量，呈現大數據分析結果，且文章內容已敘明何佩珊為「前勞動部長」，然本次調查對象為11月在任之卓內閣閣員，何於11月22日請辭獲准，因此仍屬調查範圍，未來調查仍將以調查時間區間內在任閣員為主。