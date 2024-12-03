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▲西門町必拍還有POP MART萌粒小屋，坐落於真善美廣場，採用繽紛彩虹色調，搭配醒目紅色品牌標誌，整體視覺充滿童趣與潮流感。（圖／業者提供）

▲POP MART萌粒小屋屋頂上更設有一台復古風格的巨大電視裝置，顯示節日祝福標語。（圖／業者提供）

▲POP MART四大打卡點遍布西門徒步區。（圖／業者提供）

▲新光三越台北信義新天地今（13）日點亮「20米高聖誕樹」，即起至2025年1月2日展出。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越信義新天地A4 1F南大門的「耶誕心願球」，四米高的水晶球閃耀著夢幻的光芒。（圖／官方提供）

▲台北信義新天地《北歐耶誕精靈村》穿越了A11-A9空橋「幻境光廊」，如同置身於北極光下的奇妙夢境。（圖／官方提供）

聖誕節即將到來，各大商圈陸續架出絕美聖誕樹，而北台灣每年都好評滿滿的信義商圈聖誕樹有對手了！今（2024）年POP MART首度西門商圈「樂購町」活動，即起展出全台唯一八米高的LABUBU聖誕樹，還有糖果色系萌粒小屋及四大夢幻造景，超級可愛的造景不輸給信義商圈，今年聖誕節各大商圈端出各有特色的聖誕造景，搶攻節慶的消費人潮。迎接年末聖誕佳節來臨，國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特，特別於西門捷運六號出口後方打造高達8公尺的聖誕樹，以LABUBU的經典形象為主視覺，將角色大頭嵌入樹中央，成為整體視覺焦點，樹頂裝飾象徵節慶的閃亮星星，樹身及周遭佈滿可愛造型裝飾，營造璀璨耀眼的效果，即起至12月31日限時展出。必拍還有POP MART萌粒小屋，坐落於真善美廣場，採用繽紛彩虹色調，搭配醒目紅色品牌標誌，整體視覺充滿童趣與潮流感，屋頂上更設有一台復古風格的巨大電視裝置，顯示節日祝福標語，為聖誕季節增添溫暖氛圍；小屋旁裝飾則包括DIMOO及SKULLPANDA的大型公仔，含有裝飾氣球和禮盒造型，吸引過路民眾拍照打卡。即日起至12月15日前凡於小屋消費滿1320元，即可獲得泡泡萌粒聖誕系列小鏡子；16日起至31日期間於小屋消費滿1320元，則可獲得泡泡萌粒聖誕系列鑰匙鏈，款式隨機。此外，凡購買草莓奶昔系列公仔套裝，即能以199元加購泡泡萌粒聖誕系列「推拉徽章」，共有三款，數量有限售完為止。除了LABUBU聖誕樹與萌粒小屋，POP MART在西門徒步區也設置了四大打卡點，讓節慶的氛圍充滿整個商圈。「LABUBU紅磚造型打卡點」位於紅樓前方腹地，紅樓充滿歷史氣息的外牆，搭配一旁的LABUBU和摩托車造型，呈現街頭潮流感；「LABUBU郵筒造型打卡點」則位在中華路一段上的永安棧前，LABUBU站在草地中央，搭配一旁白色柵欄和禮物盒，呈現溫馨鄉村風格。武昌街的長虹飯店前則設有「MOLLY甜甜圈造型打卡點」，MOLLY身著糖霜裝飾的芭蕾裙，擺出舞者姿態，站立於巨型甜甜圈之上，可愛且吸睛；「SKULLPANDA聖誕禮物造型打卡點」則坐落在誠品生活武昌店旁廣場，SKULLPANDA穿著聖誕主題服裝，手拿金鈴，一旁堆疊著節日禮物盒，營造出濃厚的聖誕氛圍。雖然西門町商圈祭出全台唯一一顆LABUBU聖誕樹，不過信義商圈最具代表性的「新光三越聖誕樹」今年也同樣巧思滿滿，以「耶誕精靈之森」為主題，打造高達20米的奶油白聖誕樹，樹體融合植絨松針與蓬鬆精緻花材，運用萬片奶油白混搭珍珠白葉片，搭配鑲金的紅色流星點綴。今年為新光三越首次設計「會動的耶誕樹」，底部以北歐冰島的耶誕精靈傳說，結合音樂、燈光和雪景，讓樹下的精靈「動起來」，打造如大型音樂盒般的動態演出，宛如置身夢幻的北歐仙境。並且每日16:00-22:30之間將有不同氛圍的大小秀展演，每整點、半點之間為時長3分鐘的大秀，每15分、45分為時長約2分鐘的小秀。展出時間：11/13（三）至2025/01/02（四），共50天◾耶誕精靈之森：A11 1F 北大門（香堤廣場），每15分/45分聲光小秀；每30分/整點聲光大秀。◾夢境小屋：A9 B1 漂浮廣場，憑新光三越會員掃描APP QRcode即可拍照乙次，每天皆可一次。◾耶誕心願球：A4 1F南大門，活動時間排隊即可入內拍照體驗乙次，空間最多容納4人。◾冰晶隧道：A11-A8空橋《幻境光廊》、A9-A8空橋《冰晶隧道》