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▲世界棒球12強中華隊投手郭俊麟重溫東京巨蛋投球，他表示感覺到很大的壓力但也很興奮。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

世界12強棒球賽中華隊在冠軍戰以4比0擊敗日本隊，引發棒球熱潮，台灣英雄們賽後返台各自舉辦見面會，32歲的郭俊麟卻留在日本旅遊，還在日本向陳冠宇「求婚」，引發熱議。新竹市政府12月6日將為郭俊麟舉辦首場見面會。新竹市政府表示，慶祝新竹市選手郭俊麟於2024世界棒球12強錦標賽表現優異，獲得世界冠軍，將於12月6日14時於市府大禮堂舉辦「2024世界12強棒球錦標賽 新竹之光郭俊麟英雄見面會」，邀請竹市棒球小將、市民及球迷們一起熱血重溫中華隊獲勝奪冠時刻。代理市長邱臣遠表示，非常恭喜竹市子弟郭俊麟這一次助攻中華隊2024世界12強棒球冠軍，自身也累積第3個世界冠軍頭銜，讓每一位新竹市民備感光榮，為感謝俊麟將中華隊推向世界棒球冠軍，竹市特別頒贈獎勵金30萬元致意，郭俊麟得知後，還特別製播影片向市府及市民致謝。此外，也很感謝俊麟在職棒訓練及比賽之餘，常撥空到國小母隊指導後進，為竹市棒球扎根付出心力。教育處長林立生表示，郭俊麟為竹市西門國小栽培出身之棒球選手，國際賽資歷豐富，在本屆12強賽事中，他表現卓越，於關鍵晉級賽對陣澳洲時，先發主投，繳出優異的成績，助中華隊順利晉級決賽；在對戰日本的四強賽中，第4局僅用7球完成三上三下，再次展現亮眼實力。為了讓基層小將及市民朋友一睹冠軍球員風采，特別安排此次英雄見面會，現場除有英雄訪問外，還有問答贈簽名球的活動，以及球迷擊拳會，讓大家一起和新竹之光同享榮耀。教育處表示，此次見面會已有18所新竹國中小學棒球隊搶先報名，超過200名以上的棒球小將們迫不及待期待想到場聽取前輩經驗分享，期間也有很多市民、球迷好朋友電話詢問市府見面會辦理時間，希望能夠把握機會和偶像面對面接觸。教育處說明，「2024世界12強棒球錦標賽 新竹之光郭俊麟英雄見面會」，將於12月6日14時在市府大禮堂辦理，13時30分開放民眾入場，市府大禮堂因座位有限，建議有興趣的市民朋友提前到場，共襄盛舉，與新竹之光共享榮耀。