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▲「椰香牛奶鍋」搭配超萌乖乖造型湯塊，充滿椰奶香氣的湯頭讓人食指大動。（圖／品牌提供）

今年冬天火鍋迷和乖乖粉絲有口福啦！12月份適逢乖乖與錢都周年慶，雙方攜手推出暖胃又療癒的全新聯名系列── 「椰香牛奶鍋」以及濃郁的「椰香牛奶霜淇淋」。這波驚喜將於12/9正式開賣，想搶先品嚐的朋友千萬別錯過，一起用經典的甜鹹美味慶祝這特別的時刻！乖乖跨界聯名一向玩得出色，不僅曾多次與各大餐廳聯名推出令人驚喜的跨界美味，結合經典零食風味的甜點與飲品更引發粉絲瘋狂搶購。而今年冬天乖乖再度跨界合作攜手錢都帶來全新的味覺享受。主打的「椰香牛奶鍋」不僅香濃暖胃，還加入乖乖造型湯磚，讓視覺和味覺同時升級！此外，還有濃郁的「椰香牛奶霜淇淋」甜蜜登場，為火鍋派對畫上完美句點。講到這次的主打作「椰香牛奶鍋」，除了湯底以乖乖經典的奶油椰子風味為靈感，象徵平安與好運，喝上一口暖心又順意之外，最特別的當然莫屬這款乖乖造型湯塊，隨著湯塊在鍋中慢慢融化，濃郁的椰香和奶香也撲鼻而來，搭配上溫潤不膩的口感，天冷時喝上一口更是暖心又暖胃！最後火鍋過後怎能少了甜點，想像以椰香牛奶霜淇淋的濃郁香氣配上冰涼滑順的口感，除了一吃就停不下來外，同時也為這頓美食劃上完美句點。如果你是乖乖迷或火鍋控，這次錢都與乖乖的奶油椰子系列絕對不容錯過！不妨趁這個12月，以這波限定好味道，和家人、朋友一起用經典美味迎接溫馨冬日、留下美好回憶吧！