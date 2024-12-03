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▲AI浪潮下，執行長謝安加速推動策略結盟與虛擬人應用落地，多角化經營拓展全球，同時積極與台灣科技產業龍頭合作開創新商機。（圖／數字王國）

▲數字王國執行長謝安（左）與威剛科技董事長陳立白（右）兩人擁有如親兄弟般的好感情，雙方於日前宣布結盟建立夥伴關係。（圖／數字王國）

全球頂尖好萊塢視覺特效公司數字王國（Digital Domain）， 近年憑藉著AI虛擬人技術站穩產業先鋒。AI浪潮下，執行長謝安加速推動策略結盟與應用落地，多角化經營拓展全球，同時積極與台灣科技產業龍頭合作開創新商機。在等待電影產業復甦之際，數字王國果斷選擇另闢主場，成功讓AI虛擬人技術跨出大銀幕走入民間，融入娛樂、旅遊、教育、醫療及金融服務等生活場景，打造電影銀幕之外的獲利動能。數字王國為何能有今日產業先鋒的地位？數字王國自創立以來深耕視覺特效技術逾30年，後來也開始研發「虛擬人」技術，提前佈局AIGC人工智慧生成內容。執行長謝安笑稱，創辦人也就是知名導演詹姆斯・卡麥隆根本是預言家，當初將公司取名為「Digital Domain」，就已預示了「技術」是市場決勝負的關鍵。謝安表示，公司創立以來的每一任CEO都深切知曉要以技術立命，共同累積的研發成果都為數字王國奠定強大的基礎。從他接任至今12年中，他將心思與資源投入在AI深度學習結合遊戲引擎，運用於電影、圖像工程及虛擬人運算等面向，恰好遇上AI飆速發展的進程，數字王國等同賭對了路，也掌握先機如虎添翼。數字王國除了打造虛擬人鄧麗君、虛擬人馬丁路德金恩等諸多不同領域的傳奇虛擬人物，展現令全球為之驚嘆的藝術形式，近年更透過電影、廣告、遊戲等多元產業領域進入大眾視野，實現更多跨界應用。隨著AI科技浪潮席捲全球，作為好萊塢工業的幕後推手以及虛擬人科技的領頭羊，數字王國歷經高低起伏，卻也在無數挑戰中不斷尋找新的機會。2022年疫情期間，數字王國透過提升AI虛擬人技術，以虛擬人輔助真人演員參與電影製作，為公司營收創下史上新高紀錄。豈料，後疫情時代緊接而來的卻是好萊塢電影工業70年來最大罷工潮，即使罷工結束，電影產業復甦仍需時日，所幸數字王國在謝安的領航下化危機化為轉機，加速推動策略結盟，包括與全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技、全球最大獨立機場貴賓室服務網絡的環亞集團、亞馬遜AWS等合作夥伴強強聯手，積極將AI虛擬人應用延伸至電影銀幕外，引領公司多角化創新成長。數字王國AI虛擬人技術走入民間，融入各行各業與生活場景，涵蓋娛樂、旅遊、教育、醫療及金融服務等領域，其中如攜手環亞集團將AI虛擬大使導入機場貴賓室，能向旅客即時提供高度個性化且具備互動特質的智慧服務，重塑旅客體驗；也與銀行聯手打造虛擬行員，為民眾提供有溫度的服務，加速虛擬人技術跨界落地，推動智慧服務邁向嶄新的里程碑。今年8月，數字王國與威剛宣布拓展合作，結合雙方優勢創造結盟綜效，致力突破產業極限，聯手引領AI新時代的娛樂極致體驗。數字王國不僅協助威剛旗下全方位遊戲品牌XPG打造品牌大使「AI虛擬人Mera」，也藉由好萊塢IP授權洽談經驗與優勢，未來有望取得全球知名IP，並於XPG產品導入AI虛擬助理、AI虛擬夥伴等特色應用，讓產品更具競爭力，革新玩家遊戲體驗的同時，也引領AI時代虛擬人應用技術落地。謝安與威剛董事長陳立白兩人相當投緣，擁有如親兄弟般的好感情，事業合作理念也很相近。日前雙方也進一步簽訂協議， 數字王國取得XPG產品在大中華區和美洲區的獨家總經銷權，此舉象徵結盟升級，而雙強聯手不僅推動遊戲商機邁入嶄新紀元，也為數字王國創造了額外且強勁的獲利動能，雙方合作預計2025年可望為公司帶來約7,000萬美元收入，對此，作為執行長的謝安為之振奮，感慨表示「唯有在谷底時，才能靜下心來將全部的心思投入在如何去用技術取勝」。不僅積極與產業龍頭結盟合作、開創新商機，數字王國憑藉生成式AI和虛擬人技術搶占市場先機，發展潛力備受看好，日前更啟動一級美國存託憑證（ADR） 計畫，擴大觸及國際資本市場與資金挹注，推進數字王國在美國的策略布局，也吸引投資人關注與參與。謝安自接任數字王國執行長以來，持續在產業危機中找尋新商機另闢主場，成功帶領數字王國發展多角化經營轉型。繼獲選《財經》2022年度「新影響力30人」、美國《商業報告》2023年度「洛杉磯傑出企業Top25」後，謝安今年再度榮獲國際肯定，獲選《關鍵高管》（Key Executives）2024 年度「25大媒體產業傑出領袖」。「現在往回頭看，『危機是轉機』確實發生在我們身上，」謝安說，「也就是我們如何將看似很難生存的機會，變成我們的主場」。謝安表示，現階段的數字王國在各方面都具備了良好的條件，「無論是技術、資本市場、公司運營、人才、股東結構都是最好的時候」。AI浪潮下，數字王國看似乘風揚帆，謝安卻坦言「AI是一場不容易打贏的遊戲，我們都要非常謹慎。」作為好萊塢工業的幕後推手、虛擬人科技的先鋒，數字王國今後也將持續朝向目標，無畏風雨穩健前行。