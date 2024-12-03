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台中市3月時發生小六學生與體育老師衝突事件，學生持樂樂棒球棒揮中老師，隔天警方進入校園將學生帶走，引發爭議。時代力量黨主席王婉諭今（3）日直指全案有兩個單位問題最大，「第一是警方，第二就是校方」。王婉諭表示，昨天看到台中市長盧秀燕「念稿式」震怒，甚至痛批校長、教師、督學，表示要重罰重懲。「坦白說，我仔細去看了新聞後，實在不能理解為什麼會發生這種事」。從師生衝突到隔天警察進校園帶走學生、到警局做筆錄，整個過程都沒有老師、主任、校長陪同，而家長們更直到學務主任通知後，才趕到警局。王婉諭並列舉四點最無法讓人理解之處，首先是隔日警方沒有通知書、沒有少年法官同行書，為什麼可以立刻把人帶走？第二、校方為什麼大剌剌的讓穿制服、開巡邏車的警察，直接進入校園，把人帶走？第三、《少事法》修法通過後，針對12歲以下孩子涉及刑責，已回歸輔導先行制度，由教育與社政體系依《學生輔導法》及《兒權法》提供協助。但不論這個案件到底是否超過12歲，警察介入國小校園，都應該在非常極端的案例之下。第四、校方要把小六學生交給警方，當下為何沒有先讓家長到場、也沒有任何大人陪同？王婉諭強調，對她來說，師、生都是校園中的主體，卻也是這個案件中的弱勢者。「反之，掌握權力的校方、警方，到底在幹嘛？為什麼會放任事情失控？」王婉諭認為，遭受攻擊的教師絕對有他提告的權利。然而，她並不認同在非危險或衝突的當下，應該立刻讓警察把他帶走。而讓她最難理解的是，校方在整起事件當中，完全事不關己。王婉諭指出，校方應該要提供協助，讓輔導資源介入，而不是讓警察直接進校園把小朋友帶走，進一步加劇衝突，甚至還會造成其他同學不必要的恐慌和寒蟬效應。她也建議盧秀燕，除了「重罰重懲」外，真正應該思考的，是改善警方的法治觀念，並且深入的去想，是不是校園輔導、支持資源不足，才會讓老師只能報警處理？才會讓學生無法得到合適的心理協助？