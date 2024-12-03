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▲富邦悍將今（3）日宣布，頒發總獎金460萬元給本次為國爭光的富邦成員，悍將球員張奕、江國豪、戴培峰以及打擊教練高國輝四人各獲頒100萬元，防護員林家儀與訓練員高挺耀各30萬元。（圖／富邦悍將提供）

本屆世界棒球12強錦標賽中華隊締造史上最佳成績，成功奪得冠軍為台灣帶回金牌榮耀，；捕手戴培峰繳出4支安打，其中在台北大巨蛋面對日本擊出石破天驚的全壘打，成功帶動中華隊士氣並讓國人留下深刻印象。富邦是國內最挺體育的企業之一，長期支持國內三級棒球發展，建立棒球運動人才庫，自1993年起富邦金控支持「富邦公牛隊」，迄今已長達32年，富邦公牛隊旗下近百位球員投入職棒隊伍，富邦公牛隊畢業球員投身基層棒球服務者也超過百位。此外，富邦育樂等子公司及富邦文教基金會、富邦慈善基金會，亦關懷偏鄉台東紅葉國小、新竹五峰國小等多支國內基層棒球隊，包括舉辦公益棒球營、捐贈交通車、二手訓練球具、資助賽事經費、營養品補充，也多次帶團北上實際觀賞職棒運動，以實際行動支持基層棒球。