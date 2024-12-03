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台中市某國小六年級學生，今年3月因持樂樂棒打老師，隔天雖道歉，但因態度不佳，老師仍報警，該生在校園無人陪同下被警察帶走，市長盧秀燕2日怒斥校長領導無方及老師不適任，遭基層教師炎上，雖然已於今（3）日道歉，仍無法澆熄怒火；對此，網紅牙醫史書華表示，去年豐原高中7位教職員，霸凌一名高二生致輕生也不見盧秀燕大動肝火，狠酸「選擇性的震怒」。網紅牙醫史書華今（3）日在粉專《史書華醫師愛碎念》發文表示，國小聲明稱，學生把老師打到瘀青不肯道歉，警察來了才肯道歉，後來老師心軟還是撤告了，無論警察到學校帶人是否有行政瑕疵，「重點是 『為什麼老師提告是不適任老師？』」史書華痛批，「今天是拿樂樂球棒，再大一點就拿金屬球棒了（這孩子已經滿12了)？未滿18是不是就少年法庭反正不會有事？被球棒打到瘀青不能提告，那要被刀子刺到登出才能提告嗎？」史書華指出，家長過了追溯期才把事情鬧大，「盧秀燕是選擇性的震怒，是不是這位家長背景比較硬？另外一個案盧秀燕，都沒有震怒。」史書華表示，去年豐原高中7位教職員，霸凌一名高二生長達4個月，害得該名學子輕生，盧市府調查該案是否為霸凌，就調查了一年之久，該高中學生父痛訴，學校、教育局從未向他道歉，事件一開始被認定非霸凌，霸凌案成立過程反覆，從頭到尾學校及教育局一直推托，至今也沒有對校長懲處。史書華接續表示，還有一個國小主任霸凌學生，把特教生關在儲藏室，往天空拋，家長投訴結果竟是查無不法，「盧媽媽也沒有震怒，就只有對被打的老師震怒.....」。