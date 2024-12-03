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日本職棒球隊埼玉西武獅今（3）日和左投隅田知一郎進行薪資談判，根據日本媒體《Sponichi Annex》推測，他的年薪在將從4000萬日圓大幅提升至9000萬日圓，增幅為5000萬日圓（約合新台幣1086萬元），這反映了球團對他本季在日職表現的高度評價。隅田知一郎這一屆12強賽出賽4場、投8局，全部都是後援出賽，被敲7支安打丟掉2分，送出16次三振，「飆K」能力驚人，屢屢用此化解危機。他本屆賽會取得2勝0敗、防禦率2.25的成績。在對上中華隊的冠軍戰，隅田知一郎擔任日本隊的第二任投手，他主投2局送出5次三振，被敲2支安打無失分，整體表現相當優秀，不過日本隊最終以4：0遭到完封，無緣完成衛冕任務。今年球季隅田知一郎在日職出戰26場比賽，取得9勝10負的成績，自責失分率為2.76。他投出了職業生涯新高的171又1/3 局，送出154 次三振。他在西武獅隊的先發輪值中穩定出賽，並且展現出頂級的投手實力，所以得到加薪機會。隅田得知消息後，也感謝球團肯定，並設定了自己下一季的目標，包括挑戰澤村賞、投出最多奪三振、拿下最多勝投、增加完封場次，並且不斷在各方面進步。另外，隅田知一郎受訪時也表示，12強賽的經歷讓他更加認識到自身的潛力和不足的部分。他希望將這次國際舞台的經驗融入日後的訓練和比賽中，特別是在提升球技和戰術運用方面。