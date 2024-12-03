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中國政府今年向香港贈送兩隻大熊貓，香港特首李家超表明香港要推動「熊貓經濟」，本月將舉辦大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，2,500隻大熊貓雕塑昨日「空運」抵達香港機場，停機坪灑滿了熊貓。不過，香港政府昨日同步公布財政赤字多達千億，大規模空運熊貓反而引發香港民眾不滿。根據《香港01》與《美聯社》報導，中國政府今年贈送香港一對大熊貓「安安」、「可可」，將於周日正式與公眾見面，李家超表示要推動熊貓經濟，推出更多產品，港府亦鼓勵商家更多優惠。2500隻熊貓雕塑2日抵達香港，香港藝人古天樂及佘詩曼更是到場迎接，可看到一大票熊貓在停機坪上，畫面慵懶。熊貓一向被認為是中國象徵性的國家吉祥物，中國與海外動物園時常進行大熊貓租借計畫，熊貓長期以來被當作展現中國外交軟實力的工具型動物。不過，對於熊貓經濟，許多香港民眾並不領情，由於香港財政司昨日才公布港府財政赤字增至港幣1000億元（約合新台幣4000億元），且近三年赤字不斷擴大，許多民眾紛紛在相關消息下方留言大酸，「千億財赤不是沒道理」、「熊貓可以救香港？」、「消費這幾隻熊貓就能促進經濟？」