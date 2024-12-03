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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，復旦大學學生宋思瑤因受訪時脫口賀「中國台北隊」獲得世界冠軍，引發輿論譁然；對此，前立委邱毅表示，「台獨真的太廢」、「我看台獨病發作，快瘋了」。邱毅今（3）日在臉書發文表示，「台獨真的太廢，一丁點事情，他們的玻璃心又碎了！』馬龍訪問團到台中洲際棒球場參觀，記者問一名復旦大學的女團員有何看法？這位女學生很善意的表示，祝賀中國台北隊拿到世界冠軍。邱毅指出，「這是滿滿的善意，任何正常人聽了都會如此感受，但台獨的反應可激烈了，他們說，為什麼明明是台灣隊，會變成中國台北隊呢？這是刻意矮化台灣，坐實統戰操作，完全在認知作戰。」邱毅表示，「總之，我看台獨病發作，快瘋了。」依國際奧會規定，台灣地區派出的隊伍叫Chinese Taipei，就是中華台北，中華台北就是中國台北，依台灣現行法律，一個中國下，大陸叫中國大陸，台灣叫中國台灣，所以，上海復旦女生的回答沒有問題，也不該引發爭議。邱毅表示，既然如此，民進黨在鬧什麼？陸委會還瞎起鬨，說「很遺憾」，吳思瑤又念咒語「台灣是台灣，中國是一國，一邊一國」，個個像是神經病發作的瘋子一般，「讓一個瘋子政黨執政，你不覺得很可怕，很危險嗎？」