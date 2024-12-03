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立法院5日即將審查《人工生殖法》修正草案，有關代理孕母議題各方爭論不斷，國健署態度急轉彎，決議將草案與代孕脫鉤處理，但在野立委不支持，民團則認為，代理孕母制度並無社會共識，且一旦合法化將惡化女性處境，傷害兒童權益，應停止審查與代孕制度相關的法案內容。《人工生殖法》修正草案中，衛福部擬納入單身女性、同性配偶與代理孕母，但國健署昨（2）日下午發布聲明表示，在衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集600餘則意見，約有8成反對代孕，近期民間團體及民眾持續表達反對代孕，又代孕生殖涉及代孕子女、代理孕母及委託代孕者三方權利保障與衝突，以及檢視國際禁止代孕理由，係因難以衡酌委託代孕過程所涉各利害關係人權益，因此將草案與代孕脫鉤處理。國民黨立委陳菁徽表示，從醫學角度出發，人工生殖不應該與代理孕母脫鉤，因為從近年的統計顯示，女性生育年齡已經往後延十年，導致許多會影響胚胎著床的子宮疾病，包含子宮肌瘤，子宮肌腺症，這些病症都是好發在30歲以後。另外也有子宮腔沾黏，這是女性年輕時如果有進行人工引流後的結果，也恐造成無法再進行生育。台灣女人連線與多個婦女及人權團體今召開記者會，強調代孕並非僅是「出借子宮」，代孕比非代孕具有更高的身心健康風險，且代孕對女性的身心負擔極大，更影響其家庭生活，還恐加劇階級對立，更並不存在保障代理孕母與代孕子女的立法、契約及配套。民團也認為，許多不孕女性承受來自傳宗接代的壓力，進而要求有代理孕母以解決問題，代理孕母是父權文化壓迫女性的產物，人工生殖科技無法解決長期以來傳統文化的束縛，唯有打破傳宗接代的血緣迷思，才是根本之策，家庭權與生育權並不涵蓋透過代孕擁有子女的權利，建立代孕制度更並非社會共識代孕制度涉及女性的健康、安全、身體自主權、社會價值的衝擊，以及代孕子女的權益，在社會尚未達成共識的情況下，任何推動代孕合法的舉措都將對女性和整個社會帶來難以挽回的傷害，呼籲立法院立即停止對代理孕母草案的審查。