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民進黨立委黃捷入選英國廣播公司（BBC）全球百大傑出女性（BBC 100 Women 2024），成為台灣今年唯一入選者；針對入選一事，黃捷表示，「人權是台灣接軌國際的語言」；對此，資深媒體人樊啟明質疑，「這到底是怎麼選出來的？」黃捷今（3）日在臉書發文，先是表達對《BBC》肯定的感謝，讓她有機會透過政治家的角色，讓世界看見台灣，並說道，這次入選明確向世界傳達出，台灣對人權價值的重視，以及對民主的追求，「我始終相信，人權不僅僅是本來就應該做的事，更是台灣接軌國際的語言」。樊啟明隨後在臉書發文表示，繼時代百大次世代之後，黃捷又在BBC百大女性上榜，雖然要恭喜她，「但這到底是怎麼選出來的？」網友紛紛留言回覆道，「會演戲又會開鎖的民意代表，全世界沒幾個了啊」、「一邊沒有任何金流證據，把柯文哲關起來，一邊說人權？一群不要臉的髒東西」、「我還以為是貪汙濫權呢，原來是人權啊！」、「哥是媒體人，應對買廣告很熟才對」。