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▲大聯盟官網新秀榜上對林昱珉的描敘，在各分類項目中，速球是50分，曲球55，滑球50，變速球60，卡特球45，控球50，總合為50（評估新秀各項能力標準，最低20，最高80）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲因為沒有在響尾蛇的大聯盟40人名單中，林昱珉才有機會參戰世界12強棒球賽，要擠進這名單是他下個階段的目標，這在2025年球季某個時間點就會發生。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲某種程度上來說，當前的大聯盟自由球員市場幾乎是處於停擺的狀態，這顯然與Juan Soto有著相當密切的關係。（圖／美聯社／達志影像）

在參戰第三屆世界12強棒球賽之前，21歲左投林昱珉在大聯盟官網的亞歷桑納響尾蛇新秀中排名第7，隨著中華隊奪冠，他的曝光率大增，2025年球季他將進入球隊40人名單，甚至有機會卡住響尾蛇先發輪值一席。進入12月，Juan Soto爭奪戰也開始倒數計時，在答案揭曉之前，自由球員市場似乎顯得特別平靜。大聯盟官網新秀榜上對林昱珉的描敘，在各分類項目中，速球是50分，曲球55，滑球50，變速球60，卡特球45，控球50，總合為50（評估新秀各項能力標準，最低20，最高80），其中他最拿手的變速球，球速大約80哩出頭，2023年在2A球季製造了49%的揮空率，這是他的絕殺武器，基本上左、右打通吃，12強賽預賽對韓國與決賽對日本，都能藉此壓制兩大職棒聯盟的頂尖好手。一般來說，林昱珉的速球介於88-92哩之間，極速曾飆到95哩，以左投來說或許是類似小熊隊今永昇太這般非頂尖球速的類型，但由於他的速球有相當不錯的上升位移，因此威力會比球速實際呈現出來的要好一些。《Baseball America》在2024年季前也將林昱珉列為響尾蛇排名第7的新秀，預估未來會是大聯盟第4、5號先發投手的水準。今年全季他在2A的Amarillo Sod Poodles投了94.2局，投出90次三振，防禦率4.28，每局被上壘率1.45，但考量到其所屬的德州聯盟是打者聯盟，球隊主場更是打擊天堂，林昱珉所繳出的數據已經獲得肯定。季末升上3A的Reno Aces後，林昱珉只出賽1場，先發4.2局被敲4安打，失1分，投出3次四壞和2次三振。以響尾蛇球團的規劃來看，林昱珉原本要參戰12強賽的可能性並不高，主要是今年他原本就預定從2A升上3A，按正常先發輪值出賽，全季投球局數應該會超過120局，如此一來，今年的投球局數也差不多就達標，響尾蛇要放他來打國際賽的機會也就不大。但他在季中一度在觀賽時被強襲球擊中頭部，足足休息了差不多2個月，最終2A、3A與菜鳥聯盟復健賽加起來總共投了104.1局，季後先被分發到俗稱「大聯盟先修班」的亞歷桑納秋季聯盟，出賽3場，投9局，然後才返台投入國家隊訓練。響尾蛇雖然放林昱珉參戰12強賽，但還是給了非常嚴格的投球限制，畢竟他在秋季聯盟的局數就不多，因此中華隊在如何用他方面有著嚴格的間隔天數與每次用球數限制，據了解教練團一度曾要求讓林昱珉在牛棚日中登板投球，但未獲響尾蛇同意，但用球數方面有稍微放寬至單場75球。雖然有著諸多投球限制，卻也是為了林昱珉明年挑戰大聯盟做出完善準備。因為沒有在響尾蛇的大聯盟40人名單中，林昱珉才有機會參戰世界12強棒球賽，要擠進這名單是他下個階段的目標，這在2025年球季某個時間點就會發生。但綜合響尾蛇在休賽季的財務狀態、大聯盟投手陣容以及農場深度，林昱珉在新球季的目標或許可以訂得更樂觀一些，至少拚拚看是否能擠進先發輪值中。在這個休賽季中，響尾蛇的整體薪資空間被卡得有點緊，要從市場上補強先發投手的難度頗高，因此明年的先發輪值暫時只能自己搞定，其中地位最穩的應該是Zac Gallen、Brandon Pfaadt與Ryne Nelson。其中做為王牌投手的Gallen近3季拿下了43勝，但他明年面臨合約的最後一年，以響尾蛇一慣的作風，可能會在季中將他交易出去，換出更多籌碼，但還是得視季中球隊戰績和狀態而定。響尾蛇先發輪值中最大的「問號」是左投Jordan Montgomery，他在2023年於紅雀、遊騎兵兩隊共吃下188.2局，也算是投出生涯年，但今年因為經紀人Scott Boras的操作導致他一直到3月29日才與響尾蛇簽約，春訓調整支離破碎，全季投了117局，防禦率高達6.23。響尾蛇輪值的人選還有Merrill Kelly、Eduardo Rodriguez與Yilber Diaz。36歲的Kelly曾受過有著投手隱形殺手TOS（胸廓出口症候群）的重創，去年季中也曾因右肩大圓肌拉傷休養了近4個月，明年要保住輪值一席並不是那麼樂觀。曾經是紅襪王牌左投的「E-Rod」Rodriguez去年在老虎還投出13勝，但今年因傷休養到8月初才登板，只先發10場、投50局，防禦率5.04，壓制力與控球都退化不少。值得注意的是今年7月才被拉上大聯盟的Yilber Diaz，他在官網的新秀排名仍高居第6，排名剛好在林昱珉之前，全季投28.1局，防禦率3.81，每局被上壘率1.38，以菜鳥來說算是中規中矩，明年他會有不少機會。整體來看，響尾蛇明年開季先發輪值基本上只有3個位置是比較穩的，球季中Zac Gallen還可能被交易出去，林昱珉只要維持健康、保持水準，季中某個時間點被拉上大聯盟先發登板的機會不小，但能多早上去、以及能待多久，還是得看他的能力是否可以穩定升級，因此春訓的表現與預定3A開季之後的投球內容，就變得非常重要了。某種程度上來說，當前的大聯盟自由球員市場幾乎是處於停擺的狀態，這顯然與Juan Soto有著相當密切的關係。以今年敲出44轟的Anthony Santander，以及33轟、OPS（上壘率+長打率）0.840的Teoscar Hernández為例，因為他們分別拒絕了金鶯、道奇的合格報價，所以任何簽下他們的球隊都得為其原球隊提供補償選秀名額，這麼一來，就與是否能夠簽下Soto有著莫大的關係。目前已知競爭Soto的球隊有洋基、大都會、紅襪、藍鳥和道奇5隊，幾乎可以確定的是，其中任何一隊若無法網羅Soto，勢必會對Santander或Hernández這兩位外野手出手。特別是道奇，如果可能的話，絕對會想辦法讓今年與大谷翔平、Mookie Betts和Freddie Freeman合作無間的Hernández回歸。同為外野手，Soto與Santander、Hernández的關連性會比較大，但對於其他位置的市場動向仍是有著不小的影響。以洋基和紅襪為例，市場價值高於上述兩位外野手的游擊手Willy Adames與三壘手Alex Bregman，大概就是網羅Soto不成之後的B計劃。這兩位內野手之間多多少少也有著排擠作用，像是太空人，雖然還是想簽回一直以來的看板球星Bregman，但對於單季32轟的「游擊砲」Adames同樣垂涎欲滴，只是短時間內太空人也無法搞定，畢竟這兩位大咖球星還是得先等到「Soto爭奪戰」落幕後，其他的豪門球隊有沒有其他動作，才能決定未來動向。Soto最終的合約金額或許到不了去年大谷翔平的7億美元，但牽動整個自由球員市場的程度，看起來是更可觀的。