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網紅「館長」陳之漢在2023總統大選期間，稱自己2020年8月遭槍擊，是民進黨所為，還嗆「不告是俗辣！」；民進黨派出共12名律師的大選律師團師團，大陣仗提告；館長今（3）日表示，「今天判決，我贏了」。2020年8月，「館長」陳之漢在新北市林口區自家健身房前遭槍擊，身中3槍，事後1名竹聯幫寶和會成員劉丞浩主動投案，聲稱因與館長曾發生口角，心生不滿才挾怨報復；2023年，館長當時在直播嗆，民進黨服務對象都是寶和會，「開槍跟民進黨沒關係？老子罵了兩年多現在要選舉醒了是吧？」、「我要把民進黨臭死！你告啊！」館長今（3）日在臉書發文表示，「民進黨大選律師團12名律師，大選期間告我，今天判決，我贏了，報告完畢謝謝大家。」網友們紛紛留言「所以法官握有民進黨開槍的證據囉」、「青鳥又要崩潰了」、「所以這是法院認證，民進黨開槍的意思？」、「難得的司法正義」、「這政腐真的無言了」。