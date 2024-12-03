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▲李多慧目前人在韓國，不過公關表示她將按照原定行程出席在台活動。（圖／李多慧IG）

南韓總統尹錫悅今（3）日晚間無預警宣布「全國緊急戒嚴」，指控國內反對派人士「進行反國家活動、密謀叛亂」，讓許多網友擔心在台發展的韓籍啦啦隊成員會受到影響，像是李多慧、邊荷律、李雅英、安芝儇等等。對此，李多慧在台公關指出，目前李多慧人就在南韓，不過近期對台的工作暫無影響，活動都會如期出席。南韓總統稍早宣布戒嚴，消息一出立即登上各大平台熱搜，不過南韓戒嚴司令部的公告中，對於出入境的部分尚未給出限制，不過仍讓粉絲們十分擔心在台的韓籍啦啦隊女神們，憂心李多慧、邊荷律、李雅英、安芝儇等人會有安全疑慮。根據《中時新聞網》報導，安芝儇的經紀人表示，韓國戒嚴不影響啦啦隊來台的發展，更表態目前在韓國的女孩們都非常安全；至於邊荷律的經紀人目前則不太清楚她的狀況，畢竟消息實在來得太突然。不過李多慧的粉絲無需擔心，稍早經紀人指出雖然李多慧人在韓國，不過近期在台活動不受影響，也會如約出席12月14日的「永靖千人封街謝平安家年華」。