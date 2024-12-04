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南韓總統尹錫悅今（3）日晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。就在全球都關注事態發展當下，眼尖國民黨立委羅智強發現，立法院民進黨團官方Threads帳號，竟然以「台灣立法院,藍白各種刪國防預算、違憲擴權等」言論，附和尹錫悅戒嚴。國民黨深夜發文譴責，直言賴清德應該立即向國人道歉。南韓總統尹錫悅今天突然宣布實施緊急戒嚴令，引發國際關注。沒想到就在賴清德出訪之際，外交部也保守表示，「持續關注相關情勢發展」。立法院民進黨團Threads帳號竟然發文表態，「南韓國會被親北韓勢，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」、「台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職...」、「不要懷疑，Team Taiwan 的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」對此，國民黨指出，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，使軍隊接管國會，而此舉也引發韓國執政黨及在野黨均發聲譴責，此事件已經造成國際輿論譁然，民主制度得之不易，全球人民都期望政局動盪早日恢復平靜，回歸民主制度運作常軌。國民黨說，此刻，民進黨身為執政黨理應當專注在可能引發的國際局勢變化、區域衝突，民進黨當局更應該重視韓國若發生大規模衝突，要提前評估在韓國居住、旅遊的國人撤僑需求，國安單位應該做好各項因應準備，關注韓國局勢，並要求駐韓國台北代表處掌握訊息，留意國人安全與需求。國民黨提到，面對國際變局，可惜民進黨均不做務實的行動，只看到民進黨黨團只有唯恐天下不亂的借題發揮，發文聲稱「韓國戒嚴是為守護自由憲政體制」，趁機抹黑立法院內正常的國會監督，等於是將立法院內政黨攻防的怨氣都當成「挺戒嚴」的理由，後來全民也見到民進黨在承受輿論壓力後，隨即心虛刪文。國民黨質疑，賴清德總統作為中華民國的三軍統帥，我們必須詢問賴清德總統，民進黨的立場是否認為未來台灣可以因為總統不滿意國會的監督，就決定軍隊接管國會？難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？「國民黨必須沉痛的譴責民進黨，勿將韓國的傷口作為政治消費的素材，勿把韓國民主的苦難當成煽動戒嚴的藉口，民進黨黨主席賴清德應該立即向國人道歉。」