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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，所幸稍晚韓國國會已通過解嚴。不過，民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然。時代力量黨主席王婉諭也怒轟，戒嚴對民主憲政的影響，全世界沒有比台灣人更能理解，因此她要嚴厲譴責民進黨團。民進黨團稍早在社群平台發文稱：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文。時力黨主席王婉諭指出，戒嚴，是一個國家在極為特殊的狀況下，所能採取最嚴重的管制手段。戒嚴後，無論民主、自由、法治，都會受到大幅度的約束和限制。對於民主國家來說，只有在非常嚴重的戰爭、內亂、天災等情境下才適用。即便如此，不論基於任何原因的戒嚴，都會對民主憲政，產生極為重大的影響，更可能產生社會極大的裂痕。「這一點，全世界沒有任何一個國家的人，比台灣人更能理解」。她要呼籲民進黨團針對這篇貼文正式道歉，否則將是玷污民主前輩的努力。