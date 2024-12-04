南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然宣布實施「全國戒嚴」，消息震驚全球，甚至導致韓元大貶，民眾也關心出入境是否會有阻礙，怎料宣佈韓國戒嚴後不到3小時，國會190票贊成「解除戒嚴」；人在韓國的台灣留學生Cindy直言，心情像做坐雲霄飛車，前一秒還不知道隔天能否上課，解嚴後就鬆一口氣，立刻床上躺平睡覺。
南韓戒嚴消息在昨晚公布後，不只各國滿頭問號，在韓國的民眾也全都「霧煞煞」，人在釜山的Cindy指出，由於台灣有過戒嚴背景，因此在韓國突然聽到戒嚴兩個字，難免有些恐懼，和其他台灣留學生討論後，當下大家都擔憂自己無法回台灣，或不能正常上課。
Cindy也表示，她的韓國朋友得知戒嚴後，除了滿腹疑惑，也認為「很荒謬」，昨晚所有人都特別關注新聞動向；Cindy的日本人室友則是表現的不太在意，Cindy認為「感覺日本人有這種反應算正常，可能日本真的太安全了，我也不確定。」
Cindy說明，和當地人討論後，韓國戒嚴的原因，應該就是國會中，在野黨跟執政黨的鬥爭，他透露「最近在鬧區蠻容易看到一些示威抗議，大部分跟總統有關，除了國會很亂，民眾感覺也很不滿，韓國罷工的情況也很多，像是鐵路，但這部分是否因為不滿意執政黨，我沒辦法證實。」
Cindy說道，「今天戒嚴前，韓國當地其實也沒有什麼較特殊的氣氛或異狀，抗議、罷工也不是非常奇怪，這個晚上的一切就是很突然，但畢竟我在釜山，學校離市區有段距離，或許首爾感受應該比較強烈。」
而在《NOWnews》記者和Cindy訪問過程中，韓國戒嚴不到3小時又馬上宣布解嚴，Cindy第一時間得知消息也鬆一口氣，表示「至少確定明天可以上課了」，原本還有些擔心可能睡不著的她，也馬上回到床上，準備睡醒迎接隔天的課程。
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Cindy也表示，她的韓國朋友得知戒嚴後，除了滿腹疑惑，也認為「很荒謬」，昨晚所有人都特別關注新聞動向；Cindy的日本人室友則是表現的不太在意，Cindy認為「感覺日本人有這種反應算正常，可能日本真的太安全了，我也不確定。」
Cindy說明，和當地人討論後，韓國戒嚴的原因，應該就是國會中，在野黨跟執政黨的鬥爭，他透露「最近在鬧區蠻容易看到一些示威抗議，大部分跟總統有關，除了國會很亂，民眾感覺也很不滿，韓國罷工的情況也很多，像是鐵路，但這部分是否因為不滿意執政黨，我沒辦法證實。」
Cindy說道，「今天戒嚴前，韓國當地其實也沒有什麼較特殊的氣氛或異狀，抗議、罷工也不是非常奇怪，這個晚上的一切就是很突然，但畢竟我在釜山，學校離市區有段距離，或許首爾感受應該比較強烈。」
而在《NOWnews》記者和Cindy訪問過程中，韓國戒嚴不到3小時又馬上宣布解嚴，Cindy第一時間得知消息也鬆一口氣，表示「至少確定明天可以上課了」，原本還有些擔心可能睡不著的她，也馬上回到床上，準備睡醒迎接隔天的課程。
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