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▲南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然宣布實施「全國戒嚴」，消息震驚全球，甚至導致韓元大貶，民眾也關心出入境是否會有阻礙。（圖／NOWnews社群中心製）

▲韓國總統尹錫悅3日晚間突然發布緊急戒嚴令，全球都在關注韓國局勢。（圖／美聯社／達志影像）

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然宣布實施「全國戒嚴」，消息震驚全球，甚至導致韓元大貶，民眾也關心出入境是否會有阻礙，；人在韓國的台灣留學生Cindy直言，南韓戒嚴消息在昨晚公布後，不只各國滿頭問號，在韓國的民眾也全都「霧煞煞」，人在釜山的Cindy指出，Cindy也表示，；Cindy的日本人室友則是表現的不太在意，Cindy認為「感覺日本人有這種反應算正常，可能日本真的太安全了，我也不確定。」Cindy說明，和當地人討論後，韓國戒嚴的原因，應該就是國會中，在野黨跟執政黨的鬥爭，他透露Cindy說道，「，但畢竟我在釜山，學校離市區有段距離，或許首爾感受應該比較強烈。」而在《NOWnews》記者和Cindy訪問過程中，，原本還有些擔心可能睡不著的她，也馬上回到床上，準備睡醒迎接隔天的課程。