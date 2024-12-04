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南韓總統尹錫悅今（3）日晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並強調此舉是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。對此律師黃帝穎表示，許多人質疑在野黨杯葛總預算、毀憲亂政更企圖癱瘓憲法法庭為何不比照韓國，但台灣有無法比照發布兩大法律理由，台韓戒嚴的法律程序不同，其次是台灣《戒嚴法》明文「戰爭或叛亂發生」為要件，台灣要反制藍白毀憲亂政，目前無法援引韓國戒嚴的非常手段。對於韓國緊急宣布戒嚴，黃帝穎說，台灣國會藍白杯葛總預算、通過毀憲亂政的「擴權法案」、更企圖通過癱瘓憲法法庭的《憲法訴訟法》，許多人質疑在野黨「親中亂台」，台灣何不比照韓國發佈戒嚴？黃帝穎說明，台灣目前無法比照韓國發佈戒嚴有兩大法律理由，首先是台韓戒嚴的法律程序不同，台灣總統發布戒嚴，必須經過國會通過或追認，才會合法生效。這和韓國程序完全不同，韓國總統發布戒嚴，是國會過半否決，才會失效，因此外媒報導韓國軍警封鎖國會，應該是為了避免戒嚴令被韓國國會否決的極端手段。其次是台灣《戒嚴法》明文「戰爭或叛亂發生」為要件，黃帝穎表示，戒嚴嚴重影響人民權利，是國家進入緊急狀態的最後手段，台灣在遭受中國武力進犯，較符合戒嚴法要件「戰爭或叛亂發生」，因此韓國的戒嚴令，與我國法律要件並不相同。黃帝穎表示，所以台灣要反制藍白毀憲亂政，目前無法援引韓國戒嚴的非常手段，還是回歸國會議事攻防、公民力量監督和憲法法庭最後把關。就算是例外的急迫情況，如國會硬推癱瘓憲法法庭的《憲訴法》，還是能以行政院長拒絕副署、守護民主憲政的方式，讓毀憲惡法不生效，此時藍白回歸《憲法》，如不同意行政院長拒絕副署，就應提起不信任案，倒閣後國會全面改選，直接面對最新民意。