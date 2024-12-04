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韓國濟州島有38名越南人利用免簽入境，然而卻再也聯絡不到人，也沒有搭乘返回越南的航班，相當於當初包機旅客的四成人數，疑為集體密謀作案，韓國當局正在尋找失蹤的越南人下落。根據《越南快訊》報導，韓國濟州島旅遊管理機關本月3日證實，11月14日搭乘包機抵達濟州島的90名越南旅客中，有38人在11月17日最後一個行程後突然與外界失去聯繫，目前仍下落不明。這群旅客來自越南中部城市芽莊（Nha Trang），依據免簽政策入境韓國濟州島。這項免簽政策適用於包括來自越南等64個國家的旅客，旅客最多可以在島上停留30天。濟州島旅遊管理機關表示，發現有38名旅客並未出現搭乘返回越南的回程航班時，負責帶團的旅行社並未依據規定在14天內向當地官方通報。韓國濟州島官方正在調閱監視器來尋找這群越南旅客，當局表示如果此批團客直到12月14日30天免簽政策到期時仍未現身，將成為非法居留的逃亡中罪犯。