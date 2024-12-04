韓國總統尹錫悅於3日晚間無預警宣布戒嚴，並在4日凌晨4點左右宣布解嚴，成了史上最短命戒嚴。目前人在韓國靜修的YouTuber宋讚養今天凌晨在社群連發4文，最終8點分析推測「鬧劇背後可能藏有陰謀」，但也坦言韓國人對超短命戒嚴的真實感受，直呼：「這次真的是身為韓國人感到最丟臉的時刻了，搞什麼東西啊！」
34歲的宋讚養是韓國釜山人，在台灣教韓文並經營YouTube，分享韓國文化、韓國人對台灣看法等，頻道「HimmTV 韓國讚養」擁有30.6萬訂閱，其中「韓國邪教新天地之完整說明」創下近200萬觀看。
韓國總統尹錫悅突襲宣布戒嚴後，不少台灣人感到焦慮不已，尤其是準備要去韓國玩的人更是不安。宋讚養在臉書整理10點在韓國的現況說明，指出「韓國的戒嚴分成 『非常(緊急的意思)戒嚴』、『警備戒嚴』，而目前是『非常戒嚴』狀態。 現在起全韓國軍人將強制延期退伍，並且韓國國會已經有軍隊開始在聚集了」。
宋讚養說，第一時間看到消息時「真的是傻笑而已」，可能自己沒感受過戒嚴的嚴重性，「或許韓國這次的戒嚴可能是明天？或者過個幾天就會平安結束的一個多巴胺分泌EVENT而已， 或許會是韓國黑歷史的時刻也說不定」。
未料，數小時後，尹錫悅又宣布解嚴，宋讚養分享以下8點分析，推測「好像搞得像是故意弄出這一場鬧劇似的，那這場鬧劇又是為什麼？是為了什麼更大的事情嗎？」但他也希望這只是陰謀論。
1.尹總統沒有戒嚴的足夠名分
2.尹總統的支持度也不高
3.國會議員300席裡面執政黨也沒有占一半
4.現在也不是像以前70年代那樣早上起床後才能知道戒嚴這回事的時代
5.重要的是,，那為什麼更不是在凌晨,，而是在大家幾乎都在醒著的時間宣布戒嚴
6.當戒嚴宣布後既然都派了軍隊，但也沒有強制阻擋國會議員進去投票
7.戒嚴後儘管得到好的結果，但那些對他們「真的」有利益嗎？ 我看是一點都沒有
8.戒嚴失敗後的各種暴風，總統能負擔得起嗎？或是對那些有措施嗎？
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韓國總統尹錫悅突襲宣布戒嚴後，不少台灣人感到焦慮不已，尤其是準備要去韓國玩的人更是不安。宋讚養在臉書整理10點在韓國的現況說明，指出「韓國的戒嚴分成 『非常(緊急的意思)戒嚴』、『警備戒嚴』，而目前是『非常戒嚴』狀態。 現在起全韓國軍人將強制延期退伍，並且韓國國會已經有軍隊開始在聚集了」。
宋讚養說，第一時間看到消息時「真的是傻笑而已」，可能自己沒感受過戒嚴的嚴重性，「或許韓國這次的戒嚴可能是明天？或者過個幾天就會平安結束的一個多巴胺分泌EVENT而已， 或許會是韓國黑歷史的時刻也說不定」。
未料，數小時後，尹錫悅又宣布解嚴，宋讚養分享以下8點分析，推測「好像搞得像是故意弄出這一場鬧劇似的，那這場鬧劇又是為什麼？是為了什麼更大的事情嗎？」但他也希望這只是陰謀論。
1.尹總統沒有戒嚴的足夠名分
2.尹總統的支持度也不高
3.國會議員300席裡面執政黨也沒有占一半
4.現在也不是像以前70年代那樣早上起床後才能知道戒嚴這回事的時代
5.重要的是,，那為什麼更不是在凌晨,，而是在大家幾乎都在醒著的時間宣布戒嚴
6.當戒嚴宣布後既然都派了軍隊，但也沒有強制阻擋國會議員進去投票
7.戒嚴後儘管得到好的結果，但那些對他們「真的」有利益嗎？ 我看是一點都沒有
8.戒嚴失敗後的各種暴風，總統能負擔得起嗎？或是對那些有措施嗎？
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