我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止。（圖／翻攝民進黨團Threads）

韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，可卻稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止，引發網友怒火，痛批「道歉很難？」民進黨團在韓國一宣佈戒嚴時，就在社群平台發文稱：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文。民進黨團隨後又發聲明，台灣歷經中國國民黨在台實施的三次戒嚴，民不聊生，家破人亡，從未見過有人負責，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。「民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。」聲明曝光後，不但沒有滅火，反而讓網友更怒，紛紛痛斥「要這樣聲明不如不發啦，誠懇道歉很難？檢討很難？剛剛有出來罵的全部都是杯弓蛇影，都是阿共派來的」、「亂發白癡文章就道歉很難嗎，兩個誰知道一樣不一樣的事情拿來比就算了，自己送頭之後還敢怪別人杯弓蛇影，要多不負責任跟自我感覺良好，拜託整杯茶都是你倒給人家看到的好嗎」、「小編能不能換一個，這他X不是第一次了，每次都以為撿到槍，結果每次都是往自己腦袋開槍。」