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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然。臉書粉專「政客爽」發文質疑，「民進黨真的夠資格當執政黨嗎？」民進黨團在韓國一宣佈戒嚴時，就在社群平台發文稱：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文。「政客爽」在臉書發文，「請解釋南韓國會被北韓勢力操控根據是哪裡來的？是金正恩託夢給賴清德的嗎？南韓深夜國會投票全數通過解除戒嚴，民進黨竟然要跟支持戒嚴的獨裁者尹錫悅站在一起欸！」「政客爽」狠酸民進黨，一次得罪所有投票的南韓政黨，這國際外交能力真是太強了，「民進黨真的夠資格當執政黨嗎？」