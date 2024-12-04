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民進黨立委王義川曾在今年立委選舉時表示，若當選立委，就要幫立法院長韓國瑜「酒測」，2日下午王義川正式就職不分區立委，結束合照後，韓國瑜立即轉向王義川笑問「要開始酒測了嗎？」，惹現場一陣哄堂大笑，王義川則是禮貌性握手寒暄未多作回應。對此，資深媒體人黃揚明認為，這段話侮辱性極強，間接倒打王義川一把。王義川在今年立委選舉時曾說，若當選立委，就要幫韓國瑜做「酒測」；因此，當王昨天宣誓就職後，韓的一句「可以開始酒測嗎」引起全場大笑。黃揚明3日在節目《大新聞大爆卦》表示，過去民進黨經常把韓國瑜形塑成愛喝酒、睡過頭、上班遲到的形象，可自從韓國瑜今年重返政壇、擔任立法院長以來，從沒有發生過這種狀況，反而在上任院長後，給人公正、處理事情時有條不紊，也很認真處理朝野協商的觀感，因此綠營自然貼不上負面標籤。黃揚明續指，「王義川一定很後悔去年講過這些話」，韓國瑜笑問「可以開始酒測嗎」，雖然說殺傷性還好，可是侮辱性極強，這等同就是在問王義川「不是要進行酒測？說的話沒辦法做到，就表示說的是X話、在鬼扯」。黃揚明也直言，王義川進到立法院後，就要開始選擇自己究竟是要扮演小丑、名嘴，還是個稱職的民代？