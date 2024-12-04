我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，不過僅不到3小時，韓國國會就通過要求尹錫悅解除戒嚴；而尹錫悅隨後也表示，會信守國會表決通過解除戒嚴的決議，取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令。對此，前立委邱毅歸納尹錫悅解除緊急戒嚴的5個原因。邱毅今（4）日在臉書發文指出，「尹錫悅真的完了！他宣示緊急戒嚴，調動軍警封鎖國會，準備逮捕反對派人士。但是不過僅六個多小時，今天凌晨他解除緊急戒嚴，兒戲般的政變草草落幕。」邱毅分析5個原因，一、在軍警封鎖國會時，國會大樓𥚃還有190位議員，在共同民主黨首李在明勇敢翻牆進入後，國會馬上進行表決，以190對0票，否決了緊急戒嚴令。二、美國表態，既然國會已否決緊急戒嚴令，尹錫悅就應撤銷戒嚴，並下令軍警撤離國會。三、軍方重量級人物站在反對派這邊，尤其在國會表決及美方表態後，軍方已一面倒，尹錫悅成了孤家寡人。邱毅續指，四、韓國輿論強烈批評，韓國人民更擁向國會與軍警推擠，衝突有擴大之勢。尹錫悅民調本就只兩成上下，這一來應已降到個位數，民意基礎崩盤。五、李在明宣布即刻起尹錫悅不再是韓國總統，外媒一面倒認定尹錫悅的政變失敗，即將下台。嘲諷這場莫名其妙的政變，正是尹錫悅已失去民心的現形。邱毅表示，「吳三桂衝冠一怒為紅顏，紅顏是陳圓圓。尹錫悅也是，他的紅顏是漂亮的老婆金鍾希。」不過，這次的政變失敗，尹錫悅大概就只剩下三種命運選擇：一是成為跛腳總統，權力大幅減少，國會一定會彈劾他，彈劾成功就下台，夫妻倆被起訴，然後進入監獄服刑。二是自願辭職下台，然後得到美國庇護，流亡到夏威夷，成為第二個李承晚。三是堅持負隅頑抗，強硬對付在野黨，結果被身邊的親信刺殺，成為第二個朴正熙。