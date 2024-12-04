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韓國總統尹錫悅在3日晚間無預警宣布戒嚴後6小時，於直播中宣布解除戒嚴。韓國股市4日照常開市，但因為時隔45年的緊急戒嚴導致局勢不穩，外資拋售潮隨之而來，韓國綜合股價指數（KOSPI）於4日開盤時呈現1%以上的跌幅。根據韓聯社報導，KOSPI在開盤瞬間失守2500點大關，報2450.76點，較前一交易日大跌49.34點，跌幅1.97%，隨後跌幅收窄，在2470點附近波動。截至當地時間4日上午9時22分，KOSPI報2473.39點，較前一交易日下跌26.71點，跌幅達1.07%。同日上午，韓元兌美元匯率於首爾外匯市場以1418.1韓元開盤，較前一交易日上漲15.2韓元。股市疲弱與匯率飆升被認為是前一晚發生的緊急戒嚴事件的影響。尹錫悅在3日晚間10時25分宣布緊急戒嚴，但國會於次日凌晨1時通過解嚴的決議案，尹錫悅在凌晨4時30分後於國務會議上批准解嚴。然而，反對黨的彈劾要求使國內政治混亂預計將持續一段時間。