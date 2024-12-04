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韓國總統尹錫悅昨深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由民主」，全球譁然，所幸國會已經通過解嚴。不過，民進黨立院黨團第一時間竟發文附和戒嚴令，也被網友炎上。國民黨北市議員游淑慧今（4）日表示，韓國6小時戒嚴鬧劇「還真勾出台灣部份綠營人士的心癢難耐」。民進黨立院黨團昨在韓國戒嚴時，發文稱「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文，但仍被網友截圖炎上。國民黨北市議員游淑慧今指出，看到韓國戒嚴時她第一個反應就是覺得尹錫悅「超瘋」，第二個反應就是「賴清德該不會也想學吧？」沒想到網路就真的開始有人帶風向，甚至民進黨團發文內容還趁機數落在野黨、暗示附和尹氏戒嚴。游淑慧認為，韓國6小時解除戒嚴，凸顯這是一場鬧劇，「但這種鬧劇還真勾出台灣部份綠營人士的心癢難耐」。她感嘆，南韓算被認為是民主穩定的國家，但執政者突然瘋狂宣布戒嚴的狀況還是真的發生了，可見權力制衡的重要，「今天會等著看民進黨及賴清德的表態看法」。