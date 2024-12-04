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韓國總統尹錫悅昨深夜突然發布全國緊急戒嚴令，所幸被國會解除。外交部強調，整起事件外交部第一時間都有掌握情勢，並與韓國外交部保持密切聯繫，持續關注韓國局勢變化，隨時採取相應的外交作為及措施，以維護旅韓國人人身安全；也提醒旅韓國人不要靠近示威區域。外交部指出，韓國總統尹錫悅於昨晚10時20分許宣布戒嚴，並發布戒嚴令及公布具體措施；韓國國會今（4）日凌晨通過解除緊急戒嚴令決議案，宣布戒嚴令無效，而尹錫悅於當地時間凌晨4點30分宣布接受國會決議，並決定解除戒嚴令、撤回軍隊。考量韓國國內情勢仍將持續變動，外交部提醒國人避免參與當地政治性結社、集會及示威活動，且避免靠近相關區域，並提醒尚在韓國旅行國人注意自身安全。國人在韓國境內，倘遇急難需要協助，請撥打我國駐韓國代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761；或駐釜山辦事處+82-10-4537-7961，以取得必要協助。