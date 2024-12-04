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韓國總統尹錫悅昨日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，並稱是為了「保護自由的大韓民國，免受朝鮮共產主義勢力的威脅」，所幸稍晚韓國國會投票通過解除戒嚴。不過，民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然。對此，國安局長蔡明彥今（4）日表示，不適合評論民進黨立院黨團小編的發言，但會持續注意韓國相關的狀況。立院外交及國防委員會今日繼續審查114年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，蔡明彥並於會前受訪。媒體詢問韓國戒嚴火速落幕，國安局事前有沒有掌握情資？蔡明彥表示，這次事件主要是韓國國內政治紛爭引起的一場風暴，目前已經暫時落幕，國安團隊於第一時間把相關情況跟賴清德總統呈報，總統也做指示，希望國安團隊持續掌握相關朝鮮半島情勢的發展。蔡明彥表示，國安局後續會嚴密注蒐資訊分為三個部分，第一部分包括相關事件有無影響韓國政情後續的發展，第二部分有無連動朝鮮半島情勢的變化，甚至去連動到區域整體的安全，第三部分如果韓國國內如果進入比較不穩定的階段，會對於韓國國內的社會安全秩序產生影響，影響到國人赴韓，不管是僑胞、觀光客、留學生的安全，這部分資訊會持續掌蒐，提供相關部會做必要示警或處理，同時也會跟國際友盟保持密切聯繫，掌握整體朝鮮半島情勢後續發展的動向。媒體追問民進黨團小編昨日發文認為台灣內部情況跟韓國一樣，蔡明彥表示，國內政黨特別是立院黨團的一些意見，國安局不適合做評論，可能要由相關的政黨對外說明。媒體問會叫大家不要去南韓嗎？蔡明彥表示，會後續注意相關的狀況，有相關狀況會提供給相關部門，特別是外交部門，看要不要做陸續做必要的警示或提醒。