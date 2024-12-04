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《美麗島電子報》公布11月最新民調，民眾黨政黨好感度為22.6%、反感度61.1%；資深媒體人邱明玉更爆料，內部民調顯示民眾黨支持度僅5.79%；且創黨元老朱蕙蓉日前以證人身分前往北檢後，連上多個政論節目提及約談狀況，並直言柯文哲「死定了」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，「到12月下旬柯文哲不會存在了，因為你看到了5.7％，這黨在等泡沫化了」。吳子嘉3日在節目《關鍵時刻》表示，「朱蕙蓉這是第一槍，因為民眾黨全部一片下來，到今天為止都是柯粉，她是第一個柯黑，公開鳴槍，她要用柯粉跟柯黑在12月7日要投民眾黨第3屆黨代表選舉的票，12月7日要投的票都是柯粉為主，所以這還是為了這個選舉。」吳子嘉直言，到12月下旬，柯文哲就不會存在了，「因為你看到了5.7％，這不會存在了，還有黃國昌也不見了。」吳子嘉認為，民眾黨黨內選舉，黃國昌在這之中沒有角色，「他是等到當了不分區立委之後才入黨的，他在黨內沒有力量，這個黨選出來的結果，跟黃國昌無關。」吳子嘉也說，民眾黨已經在等泡沫化了，「他們沒想混多久，想混到2028而已。」