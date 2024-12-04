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▲全家便利商店限時14天，霜淇淋（不限口味）第2支10元。（圖／全家提供）

▲全家康康五霜淇淋、老楊蛋黃餅買一送一。（圖／全家提供）

▲-11迎接聖誕購物節，即起至12月6日限時5天，門市購買指定商品結帳金額滿250元送抽獎券。（圖／7-11提供）

全家霜淇淋優惠又來了！即起至12月18日前，雙淇淋第二支10元，口味可任選，一路吃到雙12後，甜點控快趁冷空氣發威前吃一波，並且全家本週康康五也提早曝光，除了有老楊鹹蛋黃餅買一送一外，還有芬達汽水也半價，熱門商品通通殺到骨折。全家霜淇淋狂灑優惠，自12月5日起到12月18日前，霜淇淋不限支付方式、不限口味第二支10元，首次一口氣優惠長達近半個月。12月全家霜淇淋一口氣回歸4款2024年熱銷口味，並採區域限定販售方式。北部與東部限定「芋頭牛奶霜淇淋」、「芭樂霜淇淋」；中南部門市「東方美人茶霜淇淋」、「厚香焙茶霜淇淋」。◾蜂蜜柚子雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾Marosh葡萄汽水軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾芬達橘子汽水買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾老楊鹹蛋黃餅買1送1，5折（原價38元、特價19元）此外，7-11迎接聖誕購物節，即起至12月6日限時5天，門市購買指定商品結帳金額滿250元送抽獎券，超值抽獎券內含3大獎項，包括活動期間天天送100萬OPENPOINT、登錄序號抽黃金、保證獲得7-ELEVEN購物金（5元～500元不等），單筆交易可使用多張購物金折抵。指定商品不含開心卡、隨取卡、菸、i珍食、i預購、i划算、InComm點數卡、虛擬商品、行動隨時取&外送服務&7-ELEVEN線上購物中心、受託代銷商品、代收售業務、自有通訊產品、顧客服務、ibon販售遊戲點數、影音串流儲值卡及預付門號儲值卡、通訊預購及精品預購（精品類商品，包括但不限手機、黃金、保養品、3C家電等商品）。