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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過要求尹錫悅解除戒嚴；而尹錫悅隨後也表示，會信守國會表決通過解除戒嚴的決議，取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令。對此，前立委林濁水指出，台灣和韓國都被稱大總統制，現在也同樣外有強敵虎視眈眈，內則面臨朝小野大並因此陷入朝野惡鬥的困局，「韓國的鬧劇，台灣沒有任何條件可以等閒視之」。林濁水在臉書發文表示，韓國比台灣更是超級大總統制，因為韓國總統可以主持實為內閣會議的國務會議，更擁有台灣總統沒有的否決權；但面對國會，韓國總統處境卻更加艱困，因為台灣國會議員113席民進黨只佔的51，雖然處境艱難，但韓國國會300席，執政黨國民力量只有108席，形勢更為嚴峻；至於總統，台灣仍舊擁有超過50%的支持度，足以援為權力角力的依據，而韓國的的尹錫悅支持率僅20％，聲勢太薄弱，以致於憲法賦予總統的權力固然遠大於台灣總統，卻仍然完全不足以和國會的多數抗衡，於是鋌而走險宣布戒嚴，國會多數黨也一點不客氣的開會，解除戒嚴，情勢混亂，令人驚駭。林濁水指出，儘管有人認為內外情勢既然雷同，民進黨也可能蠢蠢欲動，會宣布戒嚴；但是雖然台韓政黨的民主素養都有問題，以致於政黨惡鬥不已，但是畢竟台韓民族性大異其趣，民主化之後，台灣政治領袖不至於像韓國一様動輒挺而走險，朝小野大的狀況又遠不如韓國那樣已經陷於絕望的處境，再加上兩蔣戒嚴38年民眾印象太惡劣，民進黨就見以解除戒嚴而起家的，所以目前沒有幾個人認為韓國的鬧劇有在台灣爆發的可能，但是同樣也沒有人能否定台灣的政治僵局在剩下的這一屆的總統、國會任期中有任何脫困的可能；至於這樣的僵局也沒有人能保證以後不會再重複發生。林濁水直言，韓國的鬧劇，台灣沒有任何條件可以等閒視之，無論如何，兩國朝野關係會有這樣高度類似的險峻，除了同樣的，民主化時間短暫，民主的政治文化不夠純熟，都有待加強之外；更重要的，兩國的大總統憲政體制都非常明顯的存在著致命性的結構性缺陷，兩國都面對了無法迴避的憲政改造歷史課題。