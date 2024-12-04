Paul Millsap結束16年生涯！最後賽季在2022年為費城76人效力的資深老將Paul Millsap，今（4）日正式宣布退役，結束長達16年的球員生涯。現年39歲的他，生涯累積超過500顆三分球、10000次阻攻以及1000次抄截，是NBA史上第8位達成這項數據的球員，曾4度入選明星賽，並幫助丹佛金塊在202年闖入西區決賽，如今正式告別NBA賽場。
多功能內線大將 助這2隊闖分區決賽
Paul Millsap身高201公分，在2006年的NBA選秀會，以第47順位加入猶他爵士隊。雖然選秀順位相對較低，但靠著穩定的防守功力，以及在生涯後期發展出來的外線投射能力，在NBA征戰了16個年頭，Paul Millsap先後效力爵士、亞特蘭大老鷹、丹佛金塊、布魯克林籃網以及費城76人，
在2013年至2017年為老鷹效力時期，Paul Millsap曾連續4年入選明星賽，在2015年更帶隊闖入東區決賽。在2017年轉戰金塊後，仍扮演稱職內線綠葉，並幫助球隊在2020年闖入西區決賽。生涯共記出賽1,085場比賽，場均攻下13.4分、7.1籃板、2.2助攻，投籃命中率為4成89，外線命中率為3成41。
值得一提的是，根據《ESPN》記者Shams Charania報導指出，Paul Millsap生涯累積拿下超過500顆三分球、10000次阻攻以及1000次抄截，是NBA史上第8位達成這項數據的球員。
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Paul Millsap身高201公分，在2006年的NBA選秀會，以第47順位加入猶他爵士隊。雖然選秀順位相對較低，但靠著穩定的防守功力，以及在生涯後期發展出來的外線投射能力，在NBA征戰了16個年頭，Paul Millsap先後效力爵士、亞特蘭大老鷹、丹佛金塊、布魯克林籃網以及費城76人，
在2013年至2017年為老鷹效力時期，Paul Millsap曾連續4年入選明星賽，在2015年更帶隊闖入東區決賽。在2017年轉戰金塊後，仍扮演稱職內線綠葉，並幫助球隊在2020年闖入西區決賽。生涯共記出賽1,085場比賽，場均攻下13.4分、7.1籃板、2.2助攻，投籃命中率為4成89，外線命中率為3成41。
值得一提的是，根據《ESPN》記者Shams Charania報導指出，Paul Millsap生涯累積拿下超過500顆三分球、10000次阻攻以及1000次抄截，是NBA史上第8位達成這項數據的球員。