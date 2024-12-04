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Paul Millsap結束16年生涯！最後賽季在2022年為費城76人效力的資深老將Paul Millsap，今（4）日正式宣布退役，結束長達16年的球員生涯。Paul Millsap身高201公分，在2006年的NBA選秀會，以第47順位加入猶他爵士隊。在2013年至2017年為老鷹效力時期，Paul Millsap曾連續4年入選明星賽，在2015年更帶隊闖入東區決賽。在2017年轉戰金塊後，仍扮演稱職內線綠葉，並幫助球隊在2020年闖入西區決賽。值得一提的是，