我是廣告 請繼續往下閱讀

我國總統特任現任的駐匈牙利大使劉世忠為駐越南大使，他曾擔任外貿協會副董事長，協助當時力推新南向政策的貿協董事長黃志芳擬定全球市場拓展策略，劉世忠轉調越南，也顯示賴總統內閣對新南向市場的重視。劉世忠與副總統蕭美琴是哥倫比亞大學研究所同學，劉與蕭在許信良擔任民進黨主席時，一同返台任職於民進黨國際事務部，在陳水扁執政時，在外交事務上深受陳水扁倚重，曾擔任扁的文膽與外交幕僚。新南向政策在蔡政府時代即列為重點政策，蔡英文甚至成立新南向辦公室，由黃志芳召集各界擬定新南向政策的布局和全球市場拓展策略，黃志芳之後轉任貿協董事長，執行推動相關業務，而劉世忠也有從旁協助。劉世忠是美國哥倫比亞大學政治系博碩士、東吳大學政治系學士；歷任駐匈牙利代表、對外貿易發展協會副董事長、大陸委員會諮詢委員、新台灣國策智庫執行長、總統府總統秘書室諮議、外交部研究設計委員會副主任委員、英文台灣新聞社論主筆等。