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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，可卻稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止，引發網友怒火。對此，資深媒體人羅友志直言，戒嚴跟性侵一樣，連「念頭」都不該有，「民進黨再不誠心誠意道歉，這一波肯定是雪崩大地震！」民進黨團在韓國一宣佈戒嚴時，就在社群平台發文稱：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文。隨後更發聲明稱「外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。」羅友志在臉書發文表示，戒嚴跟性侵一樣，連「念頭」都不該有。民進黨「誤發」疑似挺南韓戒嚴的文章，被各界撻伐後惱羞成怒，回嗆「過度渲染」。他表示，自己是社會記者，不懂政治語言，但「念頭」到長大就變成實際行動。羅友志說，民進黨再不誠心誠意道歉，這一波肯定是雪崩大地震，「因為反戒嚴而拿到政權，現在對戒嚴國家不發文譴責，「光這點，就該判你死刑了」，更表示『我只是想想，你們緊張什麼？』我們就是緊張，你不但想想，還認為想想沒問題，這種政黨的反省能力，悲哀」。