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▲柳采葳4日一早就到了釜山當地的市場，當地看起來沒有太大影響。（圖／柳采葳提供）

▲柳采葳4日一早就到了釜山當地的市場，當地看起來沒有太大影響。（圖／柳采葳提供）

韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴，尹錫悅隨後也表示，會信守國會表決通過解除戒嚴的決議，取消數小時前才剛下達的緊急戒嚴令。而在宣佈戒嚴的當下，國民黨北市議員柳采葳人就在韓國釜山，她也化身特派記者，直擊當地的氛圍以及詢問民眾想法，當地店家仍正常營業，看起來並未受到太大影響。柳采葳今（4）日一早就到了釜山當地的市場，她表示實際走訪一些店家，店家也是照常開業、營業，當地人也都照常上班，市場還是很多人出來買菜，昨晚戒嚴又解嚴的狀況，似乎對民眾沒有什麼太大影響，所以其實看不太出來有緊張的氛圍，但也有可能是因為他們人在釜山，離首爾比較遠，所以還感受不出來氛圍。柳采葳也說，他們也到了當地民眾家中借報紙，由於昨晚宣佈戒嚴的時間已經非常晚了，所以朝鮮日報僅頭版有相關訊息，二版、三版都還來不及製作。柳采葳透露，他們詢問當地房務人員，對方表示看起來沒有向新聞媒體報導這麼緊張；房務人員也說，現在似乎是外國遊客比較緊張，因為大家都很難想像在2024年還會出現戒嚴。柳采葳也說，他們觀察到一個有趣現象，外國遊客對於整個事件反應較大，反而是本地人認為可能是假訊息，又或者覺得這是他們的日常，對他們來說不會有太大影響。