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▲韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間突然宣布實施「全國戒嚴」，消息震驚全球，甚至導致韓元大貶，民眾也關心出入境是否會有阻礙。（圖／NOWnews社群中心製）

▲韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後，國會外聚集大批不滿尹錫悅的群眾。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國190名出席的國會議員中，以190票贊成並通過解除戒嚴，國會議長辦公室宣布，解除戒嚴的請求獲得通過，戒嚴宣告無效。（圖／翻攝畫面）

韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴令，但在國會經過表決，要求尹錫悅解除戒嚴。尹錫悅也在4日凌晨發表談話，宣布解除戒嚴令。這是韓國40多年來頒布戒嚴令，驚動首爾當局美國等盟友，卻僅花了6小時左右落幕，堪稱是韓國近年來最戲劇性的政治事件之一。以下是本次韓國短命戒嚴時間線，標注時間皆為韓國當地時間。韓國比台灣快一小時。尹錫悅突然發布緊急電視談話，並宣布韓國實施戒嚴，指控反對派透過「反國家行為」癱瘓政府。 戒嚴是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。陸軍參謀長朴安秀為戒嚴司令。戒嚴公告包括以下6大要點：1. 禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。2. 禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。3. 所有媒體和出版物均受戒嚴控制。4. 禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。5.所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。6.良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。反對黨呼籲召開緊急議會會議。領導人李在明敦促所有人聚集在國會，開始撤銷戒嚴令的程序。執政黨領袖韓東勳前往國會，加入了廢除戒嚴令的呼籲。儘管部分朝野議員和記者已進入國會，但後續國會警衛隊封鎖國會出入口，約100多名民眾聚集在國會前抗議。在野黨共同民主黨等議員快速趕往國會，國會議長禹元植抵達議會後，下令召開全體緊急會議。緊急會議出席人數超過190人，超過法定人數要求。但在在野黨議員召開緊急議員總會時，有部分無法進入國會的議員被迫翻越圍牆進入。負責戒嚴事務的軍隊抵達國會周邊，武裝部隊試圖破窗進入議會大廈，要逮捕參加會議的成員。國會工作人員和民眾與戒嚴部隊展開搏鬥，試圖阻止軍隊進入國會。韓國民眾聚集國會外，現場高喊要求尹錫悅撤回戒嚴令。190名出席的國會議員中，以190票贊成並通過解除戒嚴，國會議長辦公室宣布，解除戒嚴的請求獲得通過，戒嚴宣告無效。據韓國憲法第77條第5款規定：當國會請求解除戒嚴令並經多數登記議員同意時，總統應解除戒嚴令。從凌晨1點10分起，武裝部隊離開議會大樓。在宣布實施戒嚴約6個多小時之後，尹錫悅在首爾龍山總統辦公室透過直播表示，接受國會要求將隨即召開國務會議解除戒嚴。同時他也要求國會立刻停止以彈劾、立法、預算為手段使國家系統陷入癱瘓的行為，砲轟這些行為「令人無法接受」。受到尹錫悅戒嚴又解嚴影響，包括幕僚長在內的總統府高級幕僚集體表明辭意。此外，尹錫悅原定於當天上午出席毒品打擊治理情況檢查會議，但受戒嚴風波影響，此會被順延。尹錫悅的其他活動安排也將難免受影響。韓國最大在野黨共同民主黨表示，除了將在國會發起議案、要求彈劾總統尹錫悅以外，更計畫以內亂罪告發尹錫悅與2名政府部會首長。此次戒嚴令是韓國第17次、也是逾40年來首次緊急戒嚴。儘管尹錫悅強調是採取行動捍衛國家的自由民主免受「反國家勢力」影響、剷除親北韓勢力，但在他宣布戒嚴之前，正因預算而與在野的共同民主黨吵得沸沸揚揚。有外媒指出，這場6小時鬧劇不僅將尹錫悅與反對黨、媒體，甚至自己黨內人士的衝突推向高峰，也可能成為壓垮他政治生涯的最後一根稻草。