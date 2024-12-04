我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國昨深夜突戒嚴，所幸6小時後完成解嚴。但網路上卻有不少台派青鳥贊聲戒嚴解決國會衝突。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（4）日受訪嚴肅回應，這種言論是在對台灣的民主自由憲政宣戰。黃國昌今在立院受訪時，被問到民進黨團附和韓國戒嚴發文爭議，他表示「我相信這個事件會帶給大家非常多的啟發和啟示，特別是預防權力特別集中在個人手上，本來就是自由民主憲政重要機制，只有權力能夠有效的監督制衡，才能夠防止這種總統個人濫權的發生，也才能確保真正民主自由。」至於部分青鳥提出台灣也該戒嚴解決朝野對立的主張，黃國昌則嚴肅回應，「以台灣歷史，如果有人主張台灣宣告戒嚴，那其實是在跟台灣的民主自由憲政宣戰。」他並強調，此時此地的台灣，相信公民社會不會支持這樣的言論，更遑論這樣的行動。最後，黃國昌也希望南韓民主能夠持續正常運作，「也希望在南韓的友人、特別是僑胞，大家的生活都不要因此受到過多的影響」。