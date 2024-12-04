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韓國總統尹錫悅昨（3）日晚間無預警宣布緊急戒嚴，儘管時隔6小時後宣布解嚴，仍引起韓國社會輿論反彈。對此，韓媒《朝鮮日報》今日也以社論痛批尹錫悅的行為超出了合理的界線，讓人困惑，「可謂奇恥大辱」，直呼尹錫悅必須給國民一個交代。《朝鮮日報》社論以「宣布讓國民困惑的戒嚴，尹錫悅打算如何負責？」為題，評論尹錫悅毫無徵兆地宣布緊急戒嚴，不僅朝野上下，就連國民都感到十分困惑。報導指出，韓國憲法規定，在戰時或事變等國家遭遇緊急狀況，需要動用軍隊兵力維持秩序時，總統可以宣布戒嚴。「但眼下恐怕沒有一位韓國人認為韓國社會正處於上述情況」。《朝鮮日報》進一步分析，在在野黨手握國會192個議席的情況下，尹錫悅明知會被國會立即解除，卻還是宣布了戒嚴令。何況，連執政黨國民力量黨也不支持，表示要與國民站在一起阻止戒嚴。報導直呼，「此事實在是荒唐至極」，且宣布戒嚴需要通過國務會議，但尹錫悅當天很可能也並未召開國務會議，宣布戒嚴不僅朝野都反對，甚至不符合法律程序。尹錫悅稱戒嚴是為了「維護自由憲政秩序」，可能是指最近在野的民主黨利用立法權力讓行政權力無從發揮。民主黨對監察長崔載海、首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙等3名檢察幹部發起彈劾，剝奪尹錫悅政府能力，民主黨接下來可能還會彈劾監察院長，若果然如此，文在寅政府時期任命的監察委員將代理監察院長權限，可能會對尹錫悅政府構成打擊。然而，《朝鮮日報》認為即使尹錫悅擔心民主黨的政治鬥爭，但所做的一切仍超出了合理的界線，深夜宣布緊急戒嚴是嚴重越線的措施，現在既不是總統宣布緊急戒嚴的情況，總統也沒有被賦予這樣的權力。報導最後結論，「作為全球前十名的民主國家，此事可謂奇恥大辱。尹錫悅打算如何為此事負責，必須給國民一個交代」。