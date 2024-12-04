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新北市某高職日前傳出校園暴力案，一名三年級學生在教室內抽電子煙，遭校內女教官制止並沒收，該名學生不滿憤而出手追打教官，直到其他老師制止才作罷，後續女教官驗傷後提告，警詢後將該名學生依傷害罪嫌函送少年法庭。新北市某高職一名三年級的許姓學生，日前在教室公然抽電子菸，碰巧黃姓女教官正在巡視校園，見狀立即出言制止，並將許生持有的電子煙沒收，不過許生不服氣，出手將電子煙搶回，甚至情緒失控暴走，徒手毆打女教官，雙方爆發衝突，女教官被學生一路追打到教師辦公室，最後其他老師上前幫忙才停止。事後黃姓教官發現自己頭部、前額挫傷及右手肘擦挫傷，事後教官去醫院驗傷並報警提告。警詢後，將學生依傷害罪嫌函送少年法庭。對此，新北市教育局表示，校方當下立即聯繫警方協助處理，同時完成校安通報；教育局獲報後，即關懷慰問生輔員受傷情形，目前行為學生已由家長帶回，學校務必持續追蹤輔導管教。