我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024雙子座流星雨輻射點大約晚上7時升起，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。（圖／台北市立天文館提供）

▲被CNN譽為「全球最美日出景點」之一的布羅莫火山，擁有晴朗的天空和極低的光害，是很好觀賞雙子座流星雨的地點。（圖／Agoda提供）

▲雙子座流星雨亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半鮮豔且色彩濃烈。（圖／台北市立天文館提供）

，當天雖然接近滿月，光線讓觀賞條件變差，不過雙子座流星雨依舊有每小時150的天頂流星率（ZHR）還是可以用肉眼看見，有空的民眾不妨在下週六晚上尋找空曠地區，好好享受年終的最美夜景。雙子座流星雨通常活躍期在12月11日至12月20日期間，2024年極大期預估發生在12月14日，12月15日凌晨2時輻射點接近天頂，越接近午夜越容易看到流星。台北市立天文館研究助理趙瑞青說明，雙子座流星雨的輻射點雖然是在東方升起，但其實雙子座流星雨因流星數量眾多且色彩繽紛，是天文愛好者的最愛之一，最佳觀測時間為12月中，數位旅遊平台Agoda日前也針對亞太地區，特別挑選5大最佳觀賞地點。📍日本／石垣島（Ishigaki Island）📍印尼／布羅莫火山（Mount Bromo）📍紐西蘭／奧拉基麥肯齊（Aoraki Mackenzie）📍澳洲／卡塔丘塔（Kata Tjuta）📍泰國／考索國家公園（Khao Sok National Park）據中央氣象署預報資訊，下週六有一波較強的冷空氣訊號，北台灣整天偏冷，南台灣早晚較冷，中部以北、東半部的降雨機率較高。此外，今年12月14日是農曆十四，當晚的月亮接近滿月，受到月光影響，可觀賞到的流星數量將大幅減少，雙子座流星雨的母體是第3200號小行星（3200 Phaethon），是少數已知不是由彗星造成的流星雨，特色為速度中等偏慢，約每秒35公里。，但流星劃過後少留有餘痕，通常會在每年12月中旬左右出沒。雙子座流星雨的流星看似都來自雙子座內的輻射點，因而得名。