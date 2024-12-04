Mekong Cultural Hub(MCH)，一個致力於串連台灣與東南亞藝文工作者的專案計畫即將在12月12日到17日在台北華山迎來第一個實體展覽「朋友的朋友」暨文化活動，除了CEO會從柬埔寨來台參與，許多參與過計劃的東南亞組織夥伴、藝文工作者也都來台共襄盛舉。
MCH計畫經理李慧珍(Jennifer LEE)表示，這個計畫是一個國際非營利組織國際生活藝術組織 (Living Arts International, 簡稱LAI)的專案，總部設於美國的LAI於2018年正式來台設點。
主題展覽《朋友的朋友》，將於每天上午 11 點至下午 6 點，在華山 1914 文創園區的拱廳，歡迎民眾共襄盛舉。除了觀看展覽，觀眾可以自由參與共創的《網絡：當我們同在一起》作品，看展時可以輕鬆地坐下喝杯來自緬甸、越南或是柬埔寨的茶。
週末的東南亞文化市集，邀約了YOUNGA洋嘎、Chimmuwa，這兩個台灣夥伴單位，帶來他們和寮國及泰緬邊境的社會企業單位和婦女們合作的天然織染作品，邊境行動帶來他們在泰緬邊境的教育服務經驗以及他們為大家規劃的「一生至少去一次的泰緬邊境旅行」，只借不賣的東南亞書店燦爛時光書店以行動圖書館約你來閱讀、聊天，由台灣第一家的Jamu (ㄐ一ㄚˇㄇㄨˋ) 店 Day Day Jamu，將帶來讓大家體驗赤道草本植物的三種創新口味的印尼Jamu茶，來自柬埔寨的法爾社會企業（Phare Performing Social Enterprise），將為這次的活動精選，為台灣朋友帶來，來自傳統柬埔寨文化為元素、融入創新理念而設計與製作的獨特手工藝品。只要你來，保證讓你體驗到：好玩、好看、好買、好喝、好讀、好有意義的文化市集。
李慧珍說，「朋友的朋友：串起台灣與東南亞網絡」活動多元，包含展覽、文化市集、體驗工作坊，MCH 可安排專人導覽或小型交流講座。更多活動詳情請參考活動官網：https://www.mekongculturalhub.org/news/2024/11/huashan-2024/
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主題展覽《朋友的朋友》，將於每天上午 11 點至下午 6 點，在華山 1914 文創園區的拱廳，歡迎民眾共襄盛舉。除了觀看展覽，觀眾可以自由參與共創的《網絡：當我們同在一起》作品，看展時可以輕鬆地坐下喝杯來自緬甸、越南或是柬埔寨的茶。
週末的東南亞文化市集，邀約了YOUNGA洋嘎、Chimmuwa，這兩個台灣夥伴單位，帶來他們和寮國及泰緬邊境的社會企業單位和婦女們合作的天然織染作品，邊境行動帶來他們在泰緬邊境的教育服務經驗以及他們為大家規劃的「一生至少去一次的泰緬邊境旅行」，只借不賣的東南亞書店燦爛時光書店以行動圖書館約你來閱讀、聊天，由台灣第一家的Jamu (ㄐ一ㄚˇㄇㄨˋ) 店 Day Day Jamu，將帶來讓大家體驗赤道草本植物的三種創新口味的印尼Jamu茶，來自柬埔寨的法爾社會企業（Phare Performing Social Enterprise），將為這次的活動精選，為台灣朋友帶來，來自傳統柬埔寨文化為元素、融入創新理念而設計與製作的獨特手工藝品。只要你來，保證讓你體驗到：好玩、好看、好買、好喝、好讀、好有意義的文化市集。
李慧珍說，「朋友的朋友：串起台灣與東南亞網絡」活動多元，包含展覽、文化市集、體驗工作坊，MCH 可安排專人導覽或小型交流講座。更多活動詳情請參考活動官網：https://www.mekongculturalhub.org/news/2024/11/huashan-2024/