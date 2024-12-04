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勞動部長洪申翰今（4）日在立法院初登板，持續面對來自藍綠白立委等「前同事」，許多委員拿出洪申翰過去發言來質詢。對於支持公務員、警消組織工會態度，他認為針對協商權、結社權等有共識部分可優先跟考試院討論跟支持，最具爭議的罷工權則可能還要討論。另外，過去洪申翰也聲援過勞團活動，提到要向行政院反映７天假問題。今天再被問到態度，洪申翰表示，自己有向行政部門反映，也相信很多勞工都關心工時問題，但這個涉及到內政部《紀念日及節日實施辦法》，勞動部會反映勞工同仁的意見。洪申翰2023年受訪曾指出，過去跟消防員促進會有很多互動、合作，其中組工會訴求是長期都有討論，其中最有爭議的部分是罷工權，「我自己是支持有罷工權，我知道這個社會有很多人是不支持這件事情」，承認罷工權必須要取得共識，這也是組工會必須要克服困境。國民黨立委陳菁徽詢問，是否有意願幫助警消人員納入《工會法》？洪申翰說明，公務員能否組工會這個涉及到考試院權責，勞動部也很願意跟考試院討論，工會很重要的3個權利，協商權、結社權跟罷工權，「罷工權確實是目前最爭議的。」他現在身為勞動部長，至少針對協商權、結社權可以充分跟考試院討論跟支持，認為應該要從爭議最小部分下手。然而，有關於罷工權是最具有爭議說法，民眾黨立委陳昭姿感到不滿，頻頻問洪申翰，這句話是否有「科學證據」、「國家級民調」，強調有沒有爭議不是隨便說說。